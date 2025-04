Primeres paraules de Carlota Corredera sobre la famosa polèmica amb Antonio Montero

Carlota Corredera estrenava la passada Tentàculos, el nou espai de Canal Quickie que ha arribat per substituir Ni que fuéramos. La gallega presentava a l'audiència el col·laborador Arnau Martínez, qui recentment va entrevistar en el seu pòdcast Antonio Montero. "Després m'expliques el que va dir de mi", va suggerir Carlota al seu company, reconeixent no haver escoltat la citada xerrada.

Cal recordar que Antonio Montero, durant la seva entrevista amb Arnau Martínez, va nomenar Carlota Corredera per explicar el que va succeir el 2021. Llavors, la periodista va demanar al director de Sálvame que triés entre ella o el col·laborador, un gest que no va agradar a Montero, qui no ha oblidat el que va passar. Davant aquesta disjuntiva, el marit de María Martín Blázquez va prendre la decisió d'abandonar l'espai de la cadena de Fuencarral.

Carlota Corredera diu no haver escoltat el pòdcast en el qual Antonio Montero parla d'ella

La polèmica va començar quan Montero va definir Rocío Carrasco com "mala mare", unes paraules que van fer explotar a Carlota Corredera. A continuació, la presentadora es va aixecar del seu seient i es dirigia al lloc del director. "No seguiré treballant amb Antonio Montero, si es queda al plató jo me'n vaig", va amenaçar sense miraments.

La comunicadora va explicar que no permetria que, després de tot el que s'havia donat a conèixer en el documental sobre Rocío Carrasco, algú parlés d'ella d'aquesta manera. "Bé, doncs me'n vaig", deia el madrileny mentre abandonava el plató de Sálvame. "T'ho agraeixo", reaccionava Corredera després de conèixer la decisió d'Antonio de fer-ho de manera voluntària.

Després de la sortida del paparazzi, Corredera va afegir: "S'ha acabat, això no és un joc, eh?", manifestant de nou el seu desacord amb les paraules del col·laborador.

Ha estat ara, quatre anys després, quan Montero ha recordat aquell desagradable moment durant la seva recent visita al pòdcast Chico de revista d'Arnau Martínez.

El periodista se sincerava sobre com va ser el seu pas per Sálvame: "Mai em vaig sentir molt estimat al programa", va revelar. A més, va explicar que li costava treball parlar, ja que quan començava a dir alguna cosa tots li cridaven. "Hi havia tants egos, eren molts galls i gallines en el mateix corral", va afirmar.

La gallega va fer fora del plató a Antonio Montero quan aquest va anomenar 'mala mare' a Rocío Carrasco

Carlota Corredera, uns mesos després d'aquell moment, donava a conèixer el perquè d'aquella reacció. La gallega es referia a Rocío qui, segons ella, havia demostrat que havia patit en primera persona la violència vicària.

"Quan encara hi ha algú que la qualifica de mala mare... em va fer mal com si m'ho haguessin dit a mi", va explicar la presentadora. Unes paraules amb les quals Carlota va justificar una decisió que en el seu dia va ser molt comentada i sobre la qual recentment es pronunciava Antonio Montero.