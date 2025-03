Molt fort: Iñaki Urdangarin fa el pas definitiu amb el seu fill, Pablo Urdangarin

Iñaki Urdangarin ha fet el pas definitiu amb Pablo Urdangarin: donar-li suport públicament assistint als seus partits d'handbol. La situació d'Iñaki des que es va divorciar de la infanta Cristina és delicada. El seu desig és tenir una vida anònima i no cridar l'atenció, d'aquí que la decisió de donar suport a Pablo hagi cridat l'atenció.

Veure l'exduc de Palma a les grades, allunya aquesta possibilitat de tenir una vida anònima i tranquil·la. No obstant això, malgrat que pot perjudicar-lo, no hi ha res ni ningú que pugui evitar que Iñaki acudeixi a veure jugar el seu fill.

Iñaki Urdangarin fa el pas definitiu amb Pablo Urdangarin

Iñaki Urdangarin ha demostrat una ferma posició pel que fa als seus fills després del seu recent divorci amb Cristina. Malgrat la separació, ha romàs en contacte amb ells tractant que entenguessin la seva posició. Pablo Urdangarin va ser el primer dels quatre fills d'Iñaki i Cristina que va intercedir per la concòrdia familiar.

Pablo ha estat la pedra angular dels quatre descendents d'Iñaki gràcies al seu tarannà i comprensió. Prova d'això és el bé que es porta amb els seus pares, que no falten a la seva cita al Palau dels Esports. Precisament és allà on Iñaki ha fet el pas definitiu amb Pablo: donar-li suport públicament assistint als seus partits d'handbol.

Malgrat el seu complicat divorci amb la infanta, Urdangarin manté una excel·lent relació amb el seu fill mitjà. El seu suport incondicional es fa evident en els esdeveniments públics als quals assisteixen junts i aquest s'estén més enllà d'una presència física. Iñaki és una guia i un exemple a seguir per a Pablo, tant en la seva carrera esportiva com en la seva vida en general.

No obstant això, aquesta proximitat pública pot tenir conseqüències negatives per a Iñaki. Després del seu divorci, el seu objectiu és tenir una vida tranquil·la i anònima lluny de titulars i del focus mediàtic. El que contrasta amb l'expectació que aixeca amb cada aparició pública donant suport a Pablo en els seus partits.

Urdangarin entén la importància d'estar present en els moments clau per a Pablo malgrat que sigui perjudicial per al seu anonimat. Tot i això, ha fet el pas de donar-li suport de manera pública, encara que amb això posi en risc la seva estabilitat personal.

Iñaki Urdangarin es deixa veure juntament amb Pablo Urdangarin

Encara que Urdangarin podria optar per no aparèixer públicament, el suport a Pablo preval com un dels seus compromisos més importants. Assistir als seus partits, reflecteix la seva dedicació com a pare malgrat les possibles repercussions en la seva imatge pública.

Sobretot, en els casos en què coincideix a les grades amb algú vinculat al seu passat, com va succeir fa uns dies. Iñaki va ser vist a Granollers juntament amb Roberto Molina i Cristina Fernández, dos amics amb els quals té una gran amistat. El que crida l'atenció d'això és que Roberto també és molt amic de la infanta Cristina, amb qui encara manté un contacte molt estret.

Veure'ls als tres compartint espai, va cridar molt l'atenció i va demostrar que Urdangarin encara no ha trencat amb tot el seu passat. Continua mantenint les seves velles amistats, encara que això signifiqui compartir-les també amb la seva exdona.

Tampoc pensa renunciar a veure Pablo disputar els seus partits d'handbol per molt enrenou que generi. Es tracta d'un acte de valentia per part d'Iñaki, que s'enfronta a les conseqüències de deixar-se veure en públic després dels seus escàndols.

Pablo, per la seva banda, sembla beneficiar-se del suport incondicional del seu pare. Si bé per a alguns això podria perjudicar-lo, per al jove representa un pas molt significatiu. Iñaki va pagar el seu deute amb la justícia i ha decidit començar de zero.