Així és Julià, el marit de Pep Anton Muñoz, l'estimat Peris a 'El cor de la ciutat'

Pep Anton Muñoz, un dels rostres més destacats de la interpretació a Catalunya, no només és reconegut pel seu talent, sinó també pel seu carisma i sinceritat. Conegut per donar vida a l'estimat Peris a El cor de la ciutat, l'actor ha compartit aspectes molt personals.

Ho ha fet al podcast Ja m’entens de Catalunya Ràdio, conduït per David Àvila. Entre reflexions sobre la seva trajectòria i anècdotes íntimes, Muñoz va parlar obertament de la seva homosexualitat i del seu matrimoni amb Julià Farràs, qui ha estat un pilar fonamental en la seva vida.

Així és Julià Farràs, marit de Pep Anton Muñoz

L'actor va explicar com va assumir la seva orientació sexual en una època en què ser visible com a persona homosexual era extremadament complicat. Malgrat les dificultats socials i els prejudicis que va enfrontar, Muñoz va trobar la força per viure la seva veritat.

"Amb 18 anys vaig veure clar i vaig assumir la meva condició d'homosexual en un temps que era impossible fer qualsevol manifestació sobre el món homosexual", va compartir. La relació amb els seus pares també va ser un tema clau.

Encara que no es va enfrontar a rebuigs directes, sí que va notar certa incomprensió inicial. "Si bé no hi va haver mai cap actitud o comentari despectiu de l'homosexualitat, sí que els va xocar. No vaig tenir problemes amb els pares, encara que el meu pare em va dir: ‘Ja se't passarà’".

Pep Anton Muñoz es va casar després d'El cor de la ciutat

Aquest procés es va donar mentre sortia amb una noia anomenada Lluïsa, cosa que va complicar encara més la situació: "Jo tenia una xicota, Lluïsa. Quan li ho vaig comunicar, el disgust va ser enorme i sobretot, molt xocant".

Anys més tard, Pep va trobar l'estabilitat al costat de Julià Farràs, amb qui va decidir formalitzar la seva relació. Farràs, discret i allunyat dels focus, ha estat una figura clau en la vida de l'actor.

El seu suport incondicional ha permès que Muñoz pugui brillar tant en el personal com en el professional. L'actor no dubta a destacar l'important que ha estat aquest vincle en la seva vida, consolidant-se com una de les primeres parelles homosexuals a casar-se a Catalunya.

Junts, Pep Anton Muñoz i Julià Farràs representen un exemple d'amor i superació. Mostrant que el respecte i la sinceritat poden vèncer qualsevol barrera social. Una història que inspira a viure amb autenticitat i valentia.