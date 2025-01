Joaquín Prat trenca el seu silenci i destapa què ha succeït amb Anabel Pantoja

Joaquín Prat ha decidit parlar públicament sobre l'última hora relacionada amb la filla d'Anabel Pantoja, que porta ingressada des de la setmana passada en un hospital de Gran Canària. El presentador explicava mirant a càmera que "quan una vida és tan vulnerable toca molt més la fibra". Unes paraules amb les quals mostrava la seva preocupació per l'estat de salut de la petita.

Prat es va absentar del seu programa aquest dilluns per assistir al funeral per la seva tia materna a Mallorca. Era Patricia Pardo qui deixava clar a l'espai Vamos a ver que qualsevol informació relacionada amb la filla d'Anabel es tractaria amb el màxim rigor informatiu.

Un dia després, Joaquín Prat enviava unes paraules als pares de la petita Alma. "Tot el nostre afecte per a David, Anabel, la família i els nostres millors desitjos per a la família", afirmava el presentador de Telecinco.

Joaquin Prat ha enviat un sentit missatge a Anabel Pantoja

Antonio Rossi donava alguns detalls sobre com està Alma, que va néixer a finals del passat mes de novembre. "No hi ha una millora clara, però tampoc un empitjorament", aclaria. I afegia que aquesta situació "possiblement anirà per llarg i caldrà esperar i veure l'evolució".

Tot i així, matisava que les circumstàncies de divendres no coincideixen amb les actuals, atès que ara "està tot més controlat, per dir-ho d'alguna manera".

La nena roman ingressada des del passat divendres 10 de gener a la Unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canària.

La veritat és que fins al moment no han transcendit els motius de l'ingrés. Anabel i David no volen per ara que es faci públic l'informe mèdic sobre l'estat d'Alma i han demanat màxima discreció als seus més íntims.

Gema López revelava a Espejo Público tant els metges com la família estan "esperançats". Des que va ser ingressada, Alma, Anabel i David han vist com els seus familiars i amics s'han bolcat a donar-los suport.

Anabel Pantoja compta amb el suport incondicional de familiars i amics

Merchi, mare d'Anabel, no s'ha separat de la seva filla des del primer moment. Qui també s'han desplaçat fins a l'esmentada illa canària han estat familiars com Isabel Pantoja, Raquel Bollo, Kiko Rivera o la seva germana Isa. Però també amics com Belén Esteban i Amor Romeira.

Des de la península, rostres coneguts com María del Monte, Nagore Robles, Ion Aramendi o Luis Rollán no han trigat a enviar missatges d'ànim per a tota la família des de diferents plataformes.

El col·laborador Pepe del Real qualificava a Vamos a Ver les visites que en aquests moments estan rebent Anabel i la seva parella com "reconfortants". A més, el citat tertulià explicava que la neboda d'Isabel Pantoja "encara que té baixons, a poc a poc va estant més tranquil·la". Una situació delicada en què la influencer és conscient que no està sola.