L'audiència de TV3 dicta sentència amb ‘El Foraster’, el programa de Quim Masferrer

El Foraster, el popular programa de TV3 presentat per Quim Masferrer, s'ha convertit en un referent de la televisió catalana. Amb el seu estil proper i humorístic, el format visita pobles petits, destacant els seus paisatges, personatges i curiositats. En cada entrega, el presentador aconsegueix connectar amb l'audiència, mostrant l'essència de les comunitats més rurals.

L'episodi emès aquesta setmana va tornar a liderar el prime time a Catalunya amb un 19,7% de quota de pantalla. Una mitjana de 382.000 espectadors van seguir el programa, i un total de 649.000 van connectar en algun moment. Unes xifres que confirmen l'èxit del format i la capacitat de Quim Masferrer per connectar amb l'audiència de TV3.

Quim Masferrer va visitar la Granja d'Escarp, un poble de 940 habitants

En aquesta ocasió, El Foraster va visitar la Granja d'Escarp, un petit poble del Segrià amb poc més de 900 habitants. Aquest lloc és conegut per l'espectacular floració dels seus arbres fruiters a la primavera, que tenyeixen els camps de vius colors.

“La primavera aquí és s*xe pur”, va comentar la biòloga Maria Cinta a Quim Masferrer. Unes paraules que va deixar anar mentre ella li explicava el procés de reproducció dels presseguers i ametllers.

Un dels moments més divertits del programa va ser la trobada amb l'Aurora, una dona coneguda per la seva peculiar tasca al poble. I és que ella és la persona que controla qui entra i surt del lloc des de la seva estratègica posició al carrer.

El programa també va presentar Rupertín, el personatge més musical de la nit. Amb una trajectòria laboral que inclou ser miner, pallasso i cantant, Rupertín va improvisar un concert que va deixar moments memorables. A més a més, les “caminadores nocturnes” van compartir la seva rutina de donar voltes a la rotonda del poble, el que Quim Masferrer va qualificar de “hàmsters amb un propòsit”.

Entre les rialles i les històries curioses, també hi va haver espai per a la reflexió. Francisco i Jordi, dos pagesos del poble, van compartir les dificultats de la seva feina a causa de la burocràcia administrativa.

Quim Masferrer no va dubtar a mostrar el seu suport a la pagesia, subratllant la seva importància per al territori. “Que sapigueu que molts en aquesta lluita us donem suport”, va sentenciar el presentador.

L'episodi va acabar amb una emocionant trobada amb l'Oriol. Un guia de pesca que va ensenyar a Quim Masferrer com atrapar un silur, un peix que pot superar els 80 quilos. L'experiència va sorprendre el presentador, qui va destacar la passió de l'Oriol pel seu ofici.

La visita a la Granja d'Escarp va deixar moments inoblidables i va reafirmar el lideratge de El Foraster en la televisió catalana. Amb cada entrega, Quim Masferrer demostra que darrere de cada poble petit hi ha grans històries per descobrir.