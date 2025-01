Comunicat contundent sobre Frederic de Dinamarca i la reina Mary: 'No estan…'

Després del seu primer any al tron, ha sortit a la llum un contundent comunicat sobre Frederic de Dinamarca i la reina Mary. Segons ha assegurat un expert en Casa Reial, els danesos "no estan interessats a prestar més atenció" a les imatges del monarca amb Genoveva Casanova a Madrid.

Va ser el passat 14 de gener de 2024 quan els ciutadans danesos van celebrar l'arribada del seu nou monarca, Feederic X de Dinamarca. Una pujada al tron que es va produir després que la seva mare, la reina Margarita, abdiqués el passat 31 de desembre de 2023, després de 52 anys de regnat.

Aquest canvi de poder es va dur a terme en un Consell d'Estat celebrat al castell de Christiansborg (Copenhaguen), seu del Parlament. Un històric esdeveniment que va ser seguit per milions de persones.

Durant el seu primer discurs com a monarca, Frederic de Dinamarca va voler reconèixer la gran tasca que havia dut a terme la seva mare durant tots aquests anys. "Ha estat una sobirana fora del comú", va assegurar el marit de la reina Mary.

A més, va confirmar que el seu desig era convertir-se en un "rei unificador del demà". Moment en què va fer públic el nou lema de la monarquia danesa: "Connectats i compromesos amb el Regne de Dinamarca".

Aquest dràstic gir dins de la Casa Reial de Dinamarca es va produir en un dels moments més turbulents per a la monarquia del país. I és que, el passat 8 de novembre de 2023, van sortir a la llum unes compromeses imatges de Frederic de Dinamarca i Genoveva Casanova.

En elles, es podia veure el marit de la reina Mary i la socialité mexicana en una actitud molt afectuosa pels carrers de Madrid. Ara, s'ha complert el primer aniversari de la seva pujada al tron i els danesos s'han pronunciat al respecte: "No estan interessats a prestar més atenció" a aquest tema.

S'emet un comunicat sobre Frederic de Dinamarca i la reina Mary

Aquest dimarts, 14 de gener, es commemora el primer aniversari de l'ascens al tron de Frederic de Dinamarca i la reina Mary. Un aniversari que s'ha produït sense esdeveniments especials programats a l'agenda oficial.

No obstant això, els danesos sí que han tingut l'oportunitat de compartir públicament el que pensen del seu nou monarca. I és que, per a l'ocasió, s'ha elaborat una enquesta realitzada per Epinion per a DR.

A través d'un qüestionari, la ciutadania del país ha pogut avaluar Frederic de Dinamarca i la reina Mary un any després de la seva comentada pujada al tron danès.

Segons es pot apreciar en aquest estudi, fins al 85% dels enquestats tenen una opinió molt positiva sobre el fill de la reina Margarita. I tot "malgrat les escapades espanyoles", tal com assenyala el diari Alt Om Kendte.

També és important destacar que la reina Mary compta amb el suport del 85% de la població. No obstant això, el 5% dels enquestats considera que la seva imatge és negativa, enfront del 6% que opina el mateix sobre el seu marit. La resta ha optat per l'opció "no ho sé".

A jutjar per totes aquestes dades, tot apunta que la polèmica que es va generar fa mesos al voltant de Frederic de Dinamarca i Genoveva Casanova forma ja part del passat.

Tant és així que, d'acord amb l'expert en Casa Reial Jakob Steen Olsen, els danesos semblen "no estar interessats a donar més importància" a les controvertides imatges del monarca i Genoveva a Madrid.

"Aquest assumpte no ha causat gran impacte a Dinamarca. La meva impressió és que la ciutadania ha decidit no donar-li credibilitat i no desitja seguir escoltant sobre això", assegura al mitjà Se og Hør.