Gerro d'aigua freda a 'La Isla de las Tentaciones' per l'últim de Sandra Barneda

Després de mesos d'espera, La Isla de las Tentaciones ha tornat a la graella de Telecinco amb una estrena que ha estat marcat per la tensió entre diverses de les parelles. Tant és així que a Sandra Barneda no li ha quedat altra opció que comunicar-los la insòlita decisió que ha pres l'organització del format.

Segons hem pogut veure en altres edicions, des que es presenten els temptadors, es produeixen les primeres topades de les parelles. No obstant això, en aquesta ocasió, una d'elles ha anat encara més lluny.

L'estrena de la nova temporada de La Isla de las Tentaciones ha estat carregat de sorpreses, entre elles, un amago d'abandonament. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció és la primera i inesperada decisió que ha hagut de prendre l'organització. Informació que ha estat comunicada per Sandra Barneda.

Abans d'acudir a la primera cerimònia de l'edició, Alba es va quedar en xoc en descobrir que Aída, una antiga amiga amb la qual va trencar tota relació, era una de les solteres que anaven a conviure amb el seu xicot Gerard.

Des d'aquest moment, Alba va començar a preocupar-se per com podria comportar-se la nova companya de la seva parella, unes pors que no van trigar a confirmar-se. I és que, en les primeres hores de convivència, Aída va fer el primer pas per acostar-se a Gerard.

Imatges que Alba ha pogut veure, hores després, durant la cerimònia de presentació i que han estat el motiu de la seva primera bronca amb Gerard. Tant és així que Sandra Barneda i l'organització s'han vist obligats a prendre cartes en l'assumpte.

Sandra Barneda comunica la insòlita decisió que ha hagut de prendre l'organització de La Isla de las Tentaciones

Res més començar amb la primera cerimònia, Sandra Barneda ha aconseguit preocupar les noies després d'anunciar-los que ja hi havia imatges dels seus xicots. En elles, les cinc protagonistes han tingut l'oportunitat de veure com han estat les primeres hores de les seves parelles a la vila.

En aquest moment, Alba ha estat testimoni de la connexió que s'ha generat entre el seu xicot Gerard i la seva examiga Aída, cosa que l'ha deixat completament fora de si. Tant és així que, en veure per primera vegada a Gerard després dels vídeos, no ha pogut contenir-se:

“Ets un porc! Què fas pujant damunt d'una tia? Et sembla normal un cul al teu clatell? Parlant amb Aída! Et vaig dir que no. I ballant amb ella! Has fet un entrepà ballant, i amb mi mai balles!”.

La tensió ha estat tal que Alba ha arribat fins i tot a amenaçar d'abandonar La Isla de las Tentaciones. Una decisió que ha posat en alerta a Sandra Barneda i a la resta dels seus companys.

No obstant això, el moment de major tensió s'ha produït durant el lliurament de collars. Cansat del comportament de la seva xicota, Gerard no ha dubtat a donar-li la primera cita a Aída.

“No has de donar-me ordres ni faltar-me al respecte de la manera en què ho vas fer, així que li donaré el collar a Aída”, ha assegurat el jove. En aquest moment, i totalment sobrepassada per la situació, Alba s'ha aixecat del seu seient, assegurant que volia posar fi a aquesta experiència.

No obstant això, aquest no ha estat l'únic intent d'abandonament que s'ha produït durant la primera emissió de La Isla de las Tentaciones. A més, la parella formada per Anita i Montoya també ha fet saltar les alarmes.

Per tot això, l'organització s'ha vist obligada a prendre una inesperada i inèdita decisió. “Per primera vegada us donaré l'oportunitat que un de vosaltres es retrobi avui mateix amb la seva parella”, els ha assegurat Sandra Barneda a les cinc parelles.