Gerro d'aigua freda per la Família Reial per l'última confessió de Pablo Urdangarin

Pablo Urdangarin ha parlat, ho ha fet amb claredat i sense estridències. Amb frases sinceres i una serenitat que sorprèn, el jove, fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, va oferir la setmana passada unes declaracions a TVE que no han passat desapercebudes. On va confessar una informació que ha deixat entreveure com és realment la seva relació amb la Zarzuela.

L'escenari va ser el programa Deportes del cap de setmana. Allà, Pablo va parlar de la seva carrera, també del seu cognom i del pes mediàtic que l'acompanya des del bressol. "Si vull quedar amb amics i hi ha la premsa, ho bloquejo, m'oblido d'això i ja està", va dir Pablo, deixant clar que ha après a viure amb aquesta pressió.

Actualment, milita al Fraikin BM Granollers, equip de la Lliga Asobal. Allà juga amb el número 77 i no és casualitat. És un homenatge directe al seu pare perquè Iñaki Urdangarin va portar el 7 al FC Barcelona, on es va convertir en llegenda.

El missatge de Pablo Urdangarin que no agradarà a la Zarzuela

Pablo Urdangarin admira el seu pare i ho diu sense embuts: "Que em comparin amb el meu pare significa que alguna cosa estic fent bé", va confessar. I va afegir: "Soc com la versió mini, la versió una mica més àgil i fràgil". També va revelar un detall íntim: "A mi sempre m'ha agradat el 7 pel meu pare".

El dorsal 77 és més que un número, és un símbol, un gest que parla per si sol. Un missatge silenciós, però eloqüent. Potser també una declaració d'intencions.

Pablo va viure a Barcelona fins als nou anys, després a Washington i després a Ginebra. Tot després d'esclatar el cas Nóos, que va acabar amb el seu pare a la presó. Iñaki va complir la seva condemna per diversos delictes i va sortir en llibertat.

Des de llavors, la figura del seu pare ha recuperat certa presència a la seva vida. Pablo no ho amaga, de fet, ho reivindica. Li ret homenatge a cada partit i la seva samarreta n'és prova.

La Zarzuela no ha opinat sobre el gest de Pablo Urdangarin en el seu dorsal

I la Zarzuela? Silenci, ni una menció, ni un gest, ni una paraula. El jove sembla haver traçat el seu propi camí i aquest camí sembla allunyar-se del Palau Reial.

El seu focus està en l'esport, en seguir els passos del seu pare, en convertir-se en un jugador d'elit i en demostrar que pot viure de l'handbol. A cada partit, rep visites familiars dels seus pares, germans i cosins. Però sempre en clau personal, mai institucional.

Pablo Urdangarin envia un missatge clar, subtil, però ferm. La seva lleialtat està amb els seus. I ara mateix, els seus no semblen estar en la corona.