Nagore Robles, ex de Sandra Barneda, confirma la seva millor notícia: ‘M'he emocionat’

Nagore Robles, coneguda per la seva participació en diversos programes de televisió, ha compartit una de les notícies més emocionants de la seva vida. A través de les seves xarxes socials, la col·laboradora ha revelat que la seva nova casa està a punt d'estar llesta. Un somni que, després de mesos d'espera i esforç, finalment es fa realitat.

Davant aquesta situació, l'exparella de Sandra Barneda no ha pogut evitar confessar: “M'he emocionat”. En una publicació recent, Nagore Robles va deixar clar com és d'important aquest moment per a ella. “Avui he anat a l'obra, vaig entrar a casa meva, per fi”, va començar explicant.

“Des de l'octubre de l'any passat no podia i m'he emocionat tant… no queda res perquè me la lliurin. Estic tan contenta”, va confessar. Unes paraules d'alegria que denoten que, realment, és davant d'una situació que li fa moltíssima il·lusió.

Nagore Robles, molt emocionada per aquest gran projecte de vida

Aquestes paraules, carregades d'emoció, mostren com és d'important aquest pas per a Nagore Robles. Des de fa més d'un any, ha estat esperant pacientment la culminació d'aquest projecte personal. Ara, amb el lliurament de la casa a tocar, l'alegria és evident en cada paraula que comparteix amb els seus seguidors.

L'exparella de Sandra Barneda ha trobat en aquest procés una nova motivació. La construcció de casa seva no només ha estat un repte, sinó també una oportunitat per imaginar i crear un espai que reflecteixi la seva personalitat.

A més, aquest nou capítol arriba en un moment clau per a la presentadora. Després de la seva mediàtica relació amb Sandra Barneda, Nagore Robles ha estat enfocada en si mateixa, prioritzant el seu benestar i les seves metes personals. Aquest assoliment, segons ella mateixa afirma, és una prova de què la paciència i l'esforç sempre tenen la seva recompensa.

Nagore Robles està molt feliç per la seva nova casa

Malgrat els desafiaments que va enfrontar durant aquest procés, com retards i complicacions típiques de qualsevol construcció, Nagore Robles sempre ha mantingut la fe en què l'esperat dia acabaria arribant. Ara, mentre espera el lliurament oficial, no pot evitar compartir el seu entusiasme amb tots aquells que li han fet costat.

Amb aquesta notícia, Nagore Robles reafirma que la felicitat es troba en els petits assoliments de la vida. La seva nova casa no és només un espai físic, sinó un símbol de tot el que ha construït amb esforç, dedicació i molta il·lusió. I, per descomptat, els seus seguidors estan ansiosos per veure com es converteix en el refugi que tant ha somiat.

No hi ha dubte de què Nagore Robles viu un moment dolç a la seva vida. Professionalment, triomfa com a concursant a Bake Off, mentre que, en l'àmbit personal, la seva relació amb Carla Flila no podria ser més sòlida. I, per si tot això fos poc, la col·laboradora està a punt d'estrenar una nova casa, consolidant encara més aquest gran moment.