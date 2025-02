Pluja de crítiques a Shakira pel que li ha fet a la seva ballarina a Colòmbia

Las mujeres ya no lloran World Tour, la gira de Shakira, està fent parlar molt. En cada ciutat, la cantant ha sorprès amb el seu show, però un gest en el seu concert a Bogotà ha generat controvèrsia. Un vídeo viral mostra a l'artista interactuant de manera inesperada amb una de les seves ballarines principals.

Durant l'obertura del concert a l'estadi El Campín, Shakira va fer la seva aparició a les escales per on entren els futbolistes al camp. Vestida de platejat i amb ulleres fosques, estava envoltada dels seus ballarins mentre les llums la il·luminaven. Tot transcorria amb normalitat fins que va ocórrer un incident amb la seva coreògrafa principal, Darina.

En el vídeo, s'observa a Shakira preguntant alguna cosa a Darina abans d'iniciar el seu recorregut cap a l'escenari. La ballarina respon amb indicacions clares i moviments de braç, intentant explicar-li alguna cosa a la cantant. No obstant això, la reacció de Shakira va sorprendre a tothom quan va baixar bruscament la mà de la seva ballarina després de sentir la seva resposta.

No està clar si el gest de l'artista va ser per molèstia o per pressió del moment. Alguns especulen que l'equip de producció li va indicar que havia d'avançar i que la seva interacció amb Darina estava retardant l'inici del show. Altres consideren que simplement no volia que la conversa fos notòria davant les càmeres.

El mal gest de Shakira amb la seva companya

El vídeo del moment s'ha difós ràpidament a les xarxes socials, generant un munt de comentaris. Alguns usuaris han criticat l'actitud de Shakira, acusant-la de tractar amb fredor el seu equip. Altres l'han defensat, assegurant que en un espectacle de tal magnitud, cada detall ha de seguir un estricte cronograma.

Darina, la ballarina afectada, ha treballat amb Shakira durant diversos anys i és una peça clau en l'organització coreogràfica del tour. Malgrat l'incident, ella no ha fet comentaris públics al respecte. La seva expressió en el vídeo mostra sorpresa, però continua amb el seu rendiment de manera professional.

Aquest episodi ha desfermat la discussió sobre la pressió que enfronten els artistes en viu. En esdeveniments de gran magnitud, qualsevol gest pot ser interpretat de diverses formes. La polèmica segueix creixent i ha marcat el pas de Shakira per Colòmbia en aquesta gira.

Shakira continua sent una de les artistes més influents i cadascun dels seus moviments genera reaccions. Mentre uns la critiquen, altres la defensen amb fervor. El seu concert a Bogotà no només va ser un èxit en assistència, sinó també un esdeveniment que ha donat molt de què parlar.