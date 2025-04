El plató d'‘Espejo Público’ assenyala Gonzalo Miró pel succeït amb Susanna Griso

Gonzalo Miró torna a convertir-se en el centre de totes les mirades arran de l'últim que ha succeït aquest matí entre ell i Susanna Griso al plató d'Espejo Público.

En més d'una ocasió, hem pogut veure el col·laborador de televisió i la presentadora d'aquest matinal protagonitzar algun divertit enfrontament. Desacords que, normalment, estan relacionats amb els debats polítics del dia.

No obstant això, en aquesta ocasió, Gonzalo Miró ha sorprès a més d'un amb l'última decisió que ha pres en ple directe. Aquest dimarts, 1 d'abril, Espejo Público ha dedicat part de la seva emissió a comentar un dels temes més comentats del dia: el polèmic assumpte de les universitats privades.

Després de deixar enrere la franja política, Susanna Griso ha tornat de la publicitat acompanyada pel seu nou equip de col·laboradors. No obstant això, abans de canviar de tema, la presentadora ha volgut conèixer l'opinió dels seus companys sobre la decisió de Pedro Sánchez.

En aquest moment, i lluny de protagonitzar un altre divertit estira-i-arronsa amb la presentadora, Gonzalo Miró ha optat per donar-li un toc d'atenció a l'actual president del Govern.

Gonzalo Miró comparteix amb Susanna Griso i els seus companys d'Espejo Público el que pensa al respecte

Després de donar la benvinguda al seu nou equip de col·laboradors, Susanna Griso ha posat sobre la taula el polèmic tema de les universitats privades i Pedro Sánchez. Moment que ha aprofitat per demanar-los la seva més sincera opinió.

No obstant això, i encara que Mariló Montero i la resta dels seus companys han tingut l'oportunitat de pronunciar-se, la presentadora d'Espejo Público s'ha dirigit, en primer lloc, a Gonzalo Miró.

“Què penses al respecte?”, li ha preguntat directament Susanna Griso al col·laborador de televisió. Una compromesa qüestió que el periodista ha respost sense cap problema.

Abans de compartir la seva opinió, i en un intent per posar a tots els espectadors en context, Gonzalo Miró ha assegurat que “jo he estudiat en les dues”. “Jo és que he canviat diverses vegades de facultat”, ha afegit a continuació.

Després d'aquesta important matisació, el company de Susanna Griso no ha tingut cap problema a deixar al descobert la seva posició sobre tot l'assumpte de les universitats privades:

“Jo crec que cal afavorir més la universitat pública del que es fa. La tendència en els últims anys és afavorir la universitat privada... Crec que no cal injuriar la privada per afavorir la pública o apostar per la pública”.