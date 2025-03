Gonzalo Miró no es talla i li diu una cosa molt seriosa a Susanna Griso: 'Lamentable'

Durant l'emissió d'aquest matí, Gonzalo Miró no ha estat capaç de contenir la seva opinió sobre un dels temes més polèmics del dia. Tant és així que, sense pèls a la llengua i visiblement indignat, s'ha dirigit a Susanna Griso per compartir amb ella el que pensa al respecte: "Lamentable".

Aquest divendres, 28 de març, els col·laboradors d'Espejo Público estaven debatent sobre algunes de les qüestions del dia quan s'han vist obligats a frenar en sec el programa. I tot arran de la darrera informació que ha transcendit sobre el cas de Dani Alves.

Segons s'ha confirmat, el futbolista ha estat absolt del delicte d'agressió a una jove de 23 anys pel qual va ser condemnat a quatre anys i mig de presó. Uns fets que es van produir durant la nit del passat 30 de desembre de 2022.

Com era d'esperar, aquesta notícia no ha passat per res desapercebuda entre els col·laboradors d'Espejo Público. De fet, la seva presentadora ha frenat en sec l'escaleta del dia per donar aquesta informació en rigorós directe.

En aquest moment, Gonzalo Miró no ha pogut evitar explotar en contra de la decisió que ha pres el jutge. Tant és així que no s'ha tallat a l'hora de criticar públicament el que acaba de succeir:

"Què fem amb aquesta sentència, podem posar el crit al cel? A mi em sembla lamentable per, sobretot, com afectarà futures víctimes d'agressions sexuals. Entenc que li aconsellaran que recorri, però entenc que digui: «Per a què?»".

Gonzalo Miró, visiblement indignat, comparteix la seva opinió amb Susanna Griso

Després d'assegurar que li sembla "lamentable" la resolució judicial del cas de Dani Alves i d'assenyalar que això pot fer mal a les víctimes, Gonzalo Miró ha fet un pas més enllà:

El col·laborador ha recordat que, en el seu dia, es va parlar que la suposada víctima "no va voler arribar a un acord econòmic per evitar sospites". No obstant això, després del que ha succeït, considera que ara cal aconsellar-los tot el contrari.

"Ara el que cal dir és «accepta-ho», perquè no saps com sortiràs del jutjat", ha afegit Gonzalo Miró, molt indignat amb l'absolució del futbolista Dani Alves.

Per la seva banda, Susanna Griso també ha volgut mostrar el seu total rebuig a la decisió que ha pres el jutge, una cosa que ha verbalitzat davant les càmeres d'Espejo Público:

"Em deixa bocabadada perquè el que se'ns havia explicat és que ella se'n va al bany, li fa una fel·lació. Aplicant la llei del només 'sí és sí', ella diu que es va veure forçada, que li va agafar el cap... I tenia marques als genolls del moment tens que va haver de viure".