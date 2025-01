Gema López revela a 'Espejo Público' on està amagada Isabel Pantoja a Canàries

Gema López acaba de deixar al descobert el lloc que Isabel Pantoja ha escollit per amagar-se durant la seva estada a Canàries. Tal com ha assegurat la copresentadora d'Espejo Público, la tonellera ha decidit resguardar-se de la premsa en un conegut hotel de l'illa.

Han passat ja cinc dies des que la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez va haver de ser ingressada a la Unitat de Neonatologia Intensiva de l'hospital Materno de Gran Canària.

Des de llavors, i malgrat la preocupació que s'ha generat al seu voltant, no han transcendit detalls sobre la salut de la petita. El que sí que se sap és que Isabel Pantoja ha estat al costat de la seva neboda des del primer moment.

No obstant això, i en un intent per no generar un enrenou al voltant de la filla d'Anabel Pantoja, la tonellera ha decidit mantenir-se en un discret segon pla. Tant és així que, encara no ha transcendit cap foto d'ella.

Aquest mateix dimecres, 15 de gener, durant l'última emissió d'Espejo Público, Gema López i els seus companys han comentat totes les novetats que han transcendit al respecte.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat la inesperada dada que Gema López ha deixat al descobert. I és que, segons la comunicadora, saben quin és el lloc on Isabel Pantoja s'ha amagat després d'aterrar a Canàries.

Gema López revela el lloc on s'està refugiant Isabel Pantoja durant la seva estada a Canàries

Segons ha assegurat Gema López, des del primer dia, Isabel Pantoja s'ha allotjat en un conegut hotel de Gran Canària que es troba molt a prop d'aquest centre hospitalari.

“La tonellera es va traslladar a l'illa immediatament. Des de llavors, roman, creiem, a l'Hotel Santa Catalina”, ha assegurat una de les reporteres del format.

En aquest moment, la companya de Gema López ha volgut destacar que Isabel Pantoja “està sent molt discreta en els seus desplaçaments”. Tant és així que, segons ha explicat, “els estaria realitzant en cotxe, encara que estem a tan sols 10 minuts d'aquest hospital”.

A més, la reportera ha apuntat que aquestes visites es podrien estar produint “en hores en què hi ha menys tràfec”. “Sobretot d'hostes que entren i surten constantment”, ha afegit a continuació.

“Nosaltres, des que estem aquí, per aquest carrer, hem vist entrar alguns vehicles que s'acosten a la porta principal”. Per aquest motiu, han estat en tot moment vigilant “els moviments dels cotxes”, en un intent per aconseguir la primera imatge d'Isabel Pantoja.

No obstant això, i encara que durant tot el matí no hi ha hagut cap “moviment sospitós”, la companya de Gema López ha assegurat que ahir el seu company Arnau va donar una important notícia:

“Ahir, Isabel Pantoja va visitar de nou el centre hospitalari”. Aquesta informació confirma que la tonellera “estaria fent aquests desplaçaments d'una forma molt discreta”.