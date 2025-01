El negoci que Cristina Serra, exdona de Pep Guardiola, va haver de tancar a Catalunya

La separació de Cristina Serra i Pep Guardiola ha estat una de les notícies més comentades dels últims dies. Encara que tots dos han seguit camins diferents, la connexió entre ells segueix intacta a través dels valors familiars i professionals que comparteixen.

Mentre Guardiola continua triomfant en el món del futbol, Serra manté el seu focus en l'univers de la moda. La mare dels fills de Pep Guardiola lidera amb determinació l'empresa familiar que ha marcat a tres generacions.

Cristina Serra, exdona de Pep Guardiola, i la seva empresa familiar

Cristina Serra és l'hereva de Serra Claret, una marca amb gairebé un segle de trajectòria que va començar com una sastreria a Manresa, fundada pel seu avi Josep el 1933. Aquesta companyia ha evolucionat per convertir-se en un referent de botigues multimarca.

D'aquesta manera, ofereix peces d'algunes de les firmes més prestigioses en l'àmbit internacional. Serra, juntament amb la seva germana Judith, s'ha dedicat a mantenir viva l'essència d'aquest llegat familiar.

Totes dues recorren les passarel·les més importants del món, des de París fins a Milà, per seleccionar les millors marques i portar-les als seus establiments. No obstant això, els últims anys no han estat fàcils, marcats per decisions empresarials difícils i canvis en el mercat.

Cristina Serra va haver de tancar una de les seves botigues

La gestió de les botigues Serra Claret ha afrontat importants reptes. A Barcelona, la botiga de moda masculina, ubicada en una zona privilegiada de l'Eixample, va tancar les portes per fusionar-se amb l'establiment de moda femenina.

Aquest moviment va buscar optimitzar els recursos i centralitzar l'oferta en un únic espai que continua sent un referent per als amants de la moda d'alta gamma. La família va decidir centrar-se exclusivament en la botiga principal, la mateixa que va veure néixer el negoci familiar.

Aquest canvi reflecteix una aposta estratègica per consolidar el llegat en un entorn més controlat i adaptar-se a les noves dinàmiques del mercat. Malgrat aquests tancaments, Cristina i Judith han demostrat una gran capacitat per adaptar-se.

Així, han mantingut el seu ferm compromís amb la qualitat i l'exclusivitat que caracteritzen Serra Claret. La moda continua sent el motor que impulsa a Cristina, qui no deixa de buscar oportunitats per mantenir viva aquesta història familiar, alhora que traça el seu propi camí.