Ivonne Reyes trenca el seu silenci i apunta a Pepe Navarro: 'No s'ha equivocat'

Ivonne Reyes sorprenia a tothom publicant la sentència de paternitat del seu fill Alejandro, que assenyala Pepe Navarro com a "pare biològic". 15 anys després de la resolució, la veneçolana deixava a la vista els dos paràgrafs que donaven testimoni de la citada resolució judicial. “Qui aprèn de les seves caigudes no s'ha equivocat”, escrivia la presentadora després d'anys de batalla per la paternitat del seu únic fill.

Al llarg d'aquest temps, Pepe Navarro i Ivonne Reyes s'han llançat dures acusacions en diferents mitjans de comunicació. Ara, la veneçolana, farta que es qüestioni el seu testimoni, exhibeix un document datat el juny de 2010. Un text que provaria el que el presentador nega des de fa 25 anys.

"A qui pugui interessar. Als professionals dels mitjans de comunicació, aquí us deixo dos paràgrafs del Jutjat de Primera Instància, número 37 de Madrid. A 28 de juny de 2010", escrivia Ivonne a Instagram.

Ivonne Reyes mostra la sentència que assenyala Pepe Navarro com a pare biològic del seu fill

"Llegiu bé! Pare biològic", suggereix visiblement molesta Ivonne Reyes, farta de conjectures al costat del text legal.

Pepe Navarro sortia al pas d'aquesta publicació llançant una pregunta. Era Saúl Ortiz a TardeAR qui desvelava que el periodista vol saber per què Ivonne no el denuncia per dir públicament i repetidament que no és el pare. A continuació, el col·laborador de Telecinco deixava clar que si no ho fa és perquè sap que pot acollir-se a l'exceptio veritatis i demostrar que Pepe no és el pare.

El febrer de 2023, el presentador i la model es veien les cares al jutjat després que ella el demandés per injúries i per violar el seu dret a l'honor. L'Audiència Provincial de Madrid tardava dues setmanes a emetre un contundent veredicte. El presentador era declarat innocent dels delictes que se li atribuïen.

Pepe Navarro va advertir de l'estratègia que va dur a terme Ivonne Reyes

El passat mes d'octubre, en una entrevista al programa D Corazón, Pepe Navarro va explicar quina va ser "la gota que va fer vessar el got". Segons la seva versió, existeixen "unes veritats científiques que demostren" que Ivonne Reyes "menteix". "Està jugant amb una mentida i a sobre continua augmentant el dolor de la meva família", va assegurar llavors el comunicador.

El que va ser presentador de l'espai Esta noche cruzamos el Mississippi va explicar que, segons ell, Ivonne és "una persona que enganya el seu fill i viu en una enorme mentida". Navarro va assegurar que ella va contractar un detectiu perquè "agafés un got i una tassa" on ell va esmorzar. A continuació tot es va portar a un laboratori "perquè ho analitzessin".

I va afegir: "El resultat va ser que no soc el pare del seu fill i calla, perquè continua augmentant la bola de mentides", va assegurar llavors. A més, el televisiu va recordar també que mai han estat parella i que, en aquell moment, ella "tenia una relació amb quatre homes". Un testimoni al qual ara Ivonne ha volgut respondre publicant la sentència que li dona la raó a ella.