Pau Gasol i el detall de la seva filla en honor a Kobe Bryant: ningú ho esperava

Pau Gasol i Kobe Bryant van compartir una de les amistats més icòniques en la història del bàsquet, tant dins com fora de la pista. Al llarg dels anys, la seva relació va transcendir els límits de l'esport, convertint-se en una veritable germanor.

Junts, van assolir grans èxits a l'NBA, però la seva connexió va anar més enllà dels trofeus i les victòries. El seu vincle era sòlid, basat en el respecte i l'afecte mutu. No obstant això, la tràgica mort de Kobe i la seva filla Gianna va deixar un buit irreparable en la vida de Pau Gasol.

L'emotiu homenatge de Pau Gasol a Kobe Bryant

Enmig de la tristesa per la pèrdua de Kobe, Gasol va trobar una manera de retre-li homenatge al seu amic a través de la seva filla Elisabet Gianna Gasol, coneguda com a Ellie. El 2020, Pau Gasol i Catherine van anunciar amb emoció l'arribada de la seva primera filla.

La notícia va ser especialment significativa per a Gasol, ja que va triar el nom de la seva filla en honor a Kobe i la seva filla Gianna. Ellie porta el nom de Gianna, la filla gran de Kobe Bryant, com un tribut al seu amic i com un gest ple d'afecte cap a la seva família.

El nom d'Ellie no només és un homenatge a la memòria de Kobe Bryant, sinó també una manera de mantenir viu el seu llegat. Pau Gasol ha expressat en nombroses ocasions com d'important va ser Kobe per a ell, tant en l'àmbit personal com en el professional.

L'arribada de Max i el creixement de la família de Pau Gasol

A més de la commovedora història del nom de la petita, Pau Gasol i Catherine han continuat ampliant la seva família. En els últims anys, van donar la benvinguda al seu segon fill, Max, que ja té un any.

Pau Gasol no ha dubtat a compartir la seva felicitat amb el món, publicant freqüents fotos de la seva vida familiar. A través de les xarxes socials, els seguidors de Pau Gasol han pogut veure com creixen Ellie i Max, gaudint del seu amor i dedicació.

Recentment, Pau i Catherine van anunciar que esperen el seu tercer fill, cosa que afegeix un nou capítol ple d'il·lusió a la seva vida familiar. La parella va compartir la notícia amb els seus seguidors a través d'una encantadora foto al costat dels seus dos fills grans.

Amb l'arribada del seu tercer fill, Pau Gasol i Catherine McDonnell continuen formant una família sòlida i plena d'amor. A més, mantenen viu el record del seu gran amic Kobe Bryant, al qual sempre portaran al cor.