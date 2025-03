Ricky Martin i Sofía Vergara, junts en una exclusiva festa: tot el que ningú sap

Los Angeles ha viscut una nit de glamour i celebritats. Mentre els Premis de l'Acadèmia honoraven el millor del cinema, la veritable diversió va començar després. La festa més exclusiva va ser la Vanity Fair Oscar Party, un esdeveniment ple d'estrelles on va destacar la presència de Ricky Martin i Sofía Vergara, que van mostrar una gran complicitat.

La festa va ser organitzada per Radhika Jones i es va celebrar al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Com en anys anteriors, la cita va reunir el millor de l'entreteniment, i Ricky Martin va ser un dels convidats destacats. Ricky Martin va causar sensació amb el seu elegant look: un vestit Berluti negre de setí i un collaret de diamants que brillava a la llum.

En aquesta festa, Ricky Martin no només va brillar per la seva presència, sinó també per la proximitat amb els amics del món de l'espectacle. Una de les trobades més especials va ser amb Sofía Vergara, que va enlluernar amb un vestit blanc sense tirants, ajustat al cos. Junts, els dos astres van compartir rialles i converses, reflectint una amistat sòlida i autèntica.

La química entre Ricky i Sofía és coneguda des de fa anys. Tots dos han compartit escenari i han estat part de grans moments en el cinema i la música, però, en aquesta festa, van mostrar el costat més personal de la relació. No era només una nit de celebracions, sinó també de retrobaments entre vells amics que han estat part important en la indústria de l'entreteniment.

Sofía Vergara, la reina de la festa

Mentre la pista de ball s'omplia d'energia, Ricky Martin també va tenir un moment especial amb altres convidats de renom. Camila Cabello, Serena Williams i Michelle Rodríguez van ser algunes de les figures amb les quals va compartir una vetllada inoblidable. Sens dubte, l'actriu que més va destacar va ser Sofía Vergara.

A més de la música, el ball i les interaccions entre celebritats, l'esdeveniment es va caracteritzar per la moda. Les estrelles van brillar amb els seus vestits d'alt nivell. Jenna Ortega va sorprendre amb un vestit fosc de Donna Karan, mentre Julia Fox va robar mirades amb el seu atrevit look. Fins i tot les joves cantants Tate McRae i Olivia Rodrigo van gaudir de la nit juntes, marcant la seva empremta a la festa.

L'ambient a la Vanity Fair Oscar Party va ser, sens dubte, una celebració inoblidable. Entre rialles, música i converses, Ricky Martin i Sofía Vergara van deixar clar que la seva amistat continua sent tan forta com sempre. Aquesta festa no només va ser una celebració dels èxits cinematogràfics, sinó també un recordatori de les relacions que existeixen en el món de l'entreteniment.