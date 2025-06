'Pasapalabra' anuncia l'adeu de Manu: ja no és cap secret i ningú s'ho pot creure

El programa ha viscut una de les seves nits més tenses, marcada per un empat inesperat i un error clau del concursant Manu. Encara que no ha marxat del concurs, la seva continuïtat ha estat en dubte durant uns segons que han glaçat l'audiència. La tensió s'ha mantingut fins a l'últim moment, deixant tothom pendent del resultat final.

Manu ha disputat més de 250 programes i s'ha convertit en un dels grans protagonistes d'aquesta etapa del format. El seu domini del Rosco, la seva tranquil·litat i la seva constància li han permès construir una trajectòria difícil d'igualar. Tanmateix, l'últim enfrontament ha estat un dels més compromesos des que va arribar al plató.

Tot s'ha complicat amb la lletra C, quan Roberto Leal ha llegit la definició: “Persona amb qui es té una relació que no arriba a l'amistat”. Manu ha respost “col·lega”, però la resposta correcta era “conegut”. Aquest error ha estat l'únic al seu marcador, però ha tingut conseqüències importants en el desenvolupament del Rosco.

Manu torna a sorprendre a Pasapalabra amb un desenllaç inesperat

El desenllaç ha estat totalment inesperat, ja que Manu ha decidit no arriscar i ha deixat passar el temps en les dues últimes lletres. A falta de segons i sense marge d'error, ha optat per la prudència per conservar el seu lloc. Aquesta estratègia ha provocat un empat que ha sorprès tothom, fins i tot el mateix presentador.

El duel ha acabat amb 22 encerts i una errada per a cadascun, el mateix nombre de respostes i el mateix error a la lletra C. Rosa ha completat una remuntada espectacular, signant una primera volta gairebé perfecta que li ha donat avantatge a la recta final. Gràcies a aquest rendiment, ha evitat la derrota i ha equilibrat la partida.

Encara que Manu continua al programa, Pasapalabra ha viscut una de les seves nits més intenses i comentades. Molts seguidors han interpretat aquest resultat com un avís o un possible punt d'inflexió en la seva participació. El cert és que la seva continuïtat ha penjat d'un fil durant uns segons.

Manu i Pasapalabra: una història d'esforç i reconeixement

Amb el pot ja fregant els dos milions d'euros, tant Rosa com Manu segueixen ferms en la cursa per endur-se el gran premi. El nivell d'ambdós ha demostrat estar molt per sobre de la mitjana, cosa que complica l'avanç dels nous concursants. Mentrestant, l'audiència continua enganxada a cada duel, sabent que qualsevol error pot canviar-ho tot.

Manu ha tornat a demostrar per què s'ha guanyat el respecte del públic i de l'equip del programa. Al llarg de la seva trajectòria, ha afrontat cada Rosco amb disciplina, humilitat i una admirable capacitat de concentració. Encara que aquesta nit no ha aconseguit imposar-se, el seu recorregut continua sent exemple de constància, intel·ligència i esportivitat a Pasapalabra