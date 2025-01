Parla María José Campanario, dona de Jesulín de Ubrique: ‘Us puc dir que…’

María José Campanario ha tornat al seu perfil d'Instagram per parlar una vegada més de la seva malaltia. La dona de Jesulín de Ubrique ha compartit amb tots els seus seguidors quins són els trucs que fa servir per lidiar amb aquesta patologia. “Us puc dir que estic fent servir àloe vera”, ha assegurat.

Des de fa més de deu anys, l'odontòloga ha estat lidiant amb una complexa malaltia que ha afectat de ple la seva vida: la fibromiàlgia. Tant és així que, durant molt de temps, s'ha vist obligada a conviure amb els dolors d'aquesta patologia. Però ara tot apunta que ha aconseguit trobar un equilibri per suportar-la.

Tal com es va confirmar fa uns mesos, i després d'haver provat tota mena de tractaments, María José Campanario va confiar plenament en Farmasi. I el nom et podria sonar perquè és l'empresa on treballa Rocío Flores.

Després d'obtenir bons resultats amb els seus productes, la dona de Jesulín de Ubrique va decidir col·laborar amb ella. De fet, avui dia, s'ha convertit en una de les seves ambaixadores.

Ara, la dona de Jesulín de Ubrique ha rebut una gran quantitat de missatges per part dels seus seguidors. I, per aquest motiu, María José Campanario ha tornat a les xarxes socials i ha compartit un important secret.

A través de les històries del seu perfil d'Instagram, l'odontòloga ha revelat què és el que pren ella per minimitzar els dolorosos atacs de la fibromiàlgia: “Em pregunteu moltes dones per la fibromiàlgia. Us puc dir que estic fent servir àloe vera, cúrcuma i te, i em va genial!”, ha explicat.

María José Campanario torna a parlar de la seva malaltia a les xarxes socials

Després de sortir a la llum que ella pateix fibromiàlgia, María José Campanario ha compartit amb ells una valuosa informació més. La dona de Jesulín de Ubrique ha afegit a les històries d'aquesta xarxa social la pàgina web de Farmasi, on poden trobar els productes que ella pren per a la seva malaltia. “Clica aquí, que no te'n penediràs”, els ha assegurat l'odontòloga als seus seguidors.

Amb aquest enllaç, María José Campanario ha convidat els usuaris a què recomanin aquests productes a tots els seus “amics o familiars amb aquesta patologia”. A més, i per donar-li un toc més motivacional a la seva publicació, l'odontòloga ha ambientat el seu nou comunicat amb la famosa cançó de Survivor, Eye of the Tiger.

A continuació, María José Campanario ha aprofitat l'ocasió per exercir les seves tasques d'ambaixadora de la marca. “A més, si compres un lot de nutriplus de Farmasi, et posem en un grup de WhatsApp perquè entre totes ens motivem”, els ha confirmat.

No obstant això, la dona de Jesulín de Ubrique ha volgut fer una important advertència: “El que sempre us dic, que ho consulteu amb els vostres metges abans de comprar res”. I és que, tal com ha assegurat, per exemple, “la cúrcuma interacciona malament amb alguna medicació”.