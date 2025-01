Belén Esteban i Andrea Janeiro comencen malament el 2025 per culpa de María José Campanario

Belén Esteban i Andrea Janeiro han començat malament aquest 2025. María José Campanario compartia una publicació que, per a molts, ha estat tota una provocació per a la col·laboradora de Ni que fuéramos. La dona de Jesulín ha pujat una imatge que desfermava un debat a les xarxes i que no deixarà indiferent a cap de les dues.

Per culpa de María José, Belén comença el nou any envoltada en polèmica. Campanario ha compartit la seva decoració nadalenca amb els tradicionals mitjons per a aquells que esperen un regal. Encara que no s'aprecien bé els noms, només figuren cinc mitjons, per la qual cosa Andrea no tindria el seu espai a casa del seu pare.

Belén Esteban i Andrea Janeiro comencen el 2025 amb polèmica

Només portem unes poques hores en el 2025 i aquest comença molt malament per a Belén Esteban i Andrea Janeiro. Per culpa d'una publicació de María José Campanario, la col·laboradora ha vist revifada la seva guerra amb l'actual dona de Jesulín.

El que ha provocat que el nou any comenci malament per a Belén és l'última foto pujada a les xarxes per María José. En ella, es veu com l'odontòloga ha decorat la seva casa amb els tradicionals mitjons nadalencs. El que crida l'atenció és que a la imatge figuren cinc, per la qual cosa s'entén que Andrea no rebrà un regal a casa del seu pare.

Encara que no es veuen bé els noms, i pot ser que Andrea tingui la seva pròpia etiqueta, el fet que només hi hagi cinc ja és significatiu. Doncs cinc són els membres de la família que Jesulín i María José han creat amb els seus tres fills: Julia, Jesús i Hugo.

Els seguidors de Campanario estan convençuts que és una provocació per part seva per buscar la reacció de Belén. Una vegada més, s'evidencia com Andrea no té un espai a casa del seu pare, el que provocarà la ira de la col·laboradora.

Per molt que la de Paracuellos intenta no caure en provocacions, li resulta impossible quan és la seva filla la principal afectada. Encara que Andrea ja és una dona de 25 anys que treballa i resideix als Estats Units, per a Belén li resulta impossible contenir-se.

Andrea Janeiro no aconsegueix aplacar la ira de Belén Esteban

El fet que María José hagi obert al públic les seves xarxes socials, ha provocat que la seva vida juntament amb Jesulín es vegi exposada. Amb això, dona peu a què Belén sigui molt més conscient de com Andrea està cada vegada més allunyada del seu pare i els seus germans.

Les diferències entre ells són evidents i la televisiva es veu incapaç de passar-les per alt. Tampoc ha portat gens bé el ressorgiment televisiu de Jesulín i de Campanario amb programes com El Desafío o MasterChef.

Encara que Belén es nega a entrar en polèmiques per la promesa que li va fer a la seva filla, els moviments de l'odontòloga li ho posen difícil. Com la seva actuació a Mask Singer, on Belén va assegurar que el seu contracte s'havia cancel·lat per culpa de María José. “M'ho van dir quan vam arribar a Miami, que es trencava el contracte, sé que porta trucant des de la primera edició per anar”, va explicar Belén.

Finalment, va ser Campanario la que va acabar participant i, segons Belén Esteban, ho va fer amb el seu disfressa. “L'ovella era jo, era el meu disfressa, li podien haver canviat el disfressa”, va denunciar la de Paracuellos.

Encara que Belén va assegurar que havia arribat a un moment de la seva vida en què “m'és igual tot”, la realitat és diferent. Va ser evident que no li va fer sentir gens bé veure's desplaçada per María José. Com tampoc li haurà fet sentir bé veure que Andrea no compta amb el seu mitjó a casa del seu pare.