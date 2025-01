María José Campanario i la seva filla, Julia Janeiro, fan el pas definitiu: ‘Tria bé’

El començament de l'any no ha estat tranquil per a Julia Janeiro. I és que el passat 1 de gener, la jove influencer es va convertir en el centre d'atenció a les xarxes. Tot a causa de la seva elecció de vestit per a la celebració de Cap d'Any.

Julia Janeiro va compartir una sèrie de fotos a Instagram, però la resposta no va ser l'esperada. Ara, María José Campanario s'ha unit a la seva filla, Julia Janeiro, per fer el pas definitiu: escriure un missatge contra els haters confessant-los que: “tria bé”.

Els comentaris negatius no van trigar a arribar, crítiques sobre el seu look, la seva manera de posar i fins i tot el seu estil de vida. Una veritable allau de crítiques que van encendre les xarxes. No obstant això, Julia Janeiro no es va quedar callada.

En un gest valent, va decidir respondre. Va utilitzar les seves històries d'Instagram per enviar un missatge contundent. Encara que no va entrar en detalls, va deixar clar que no permetrà que els comentaris dels altres la defineixin.

María José Campanario i la seva filla, Julia Janeiro, fan el pas definitiu

Però la sorpresa va arribar hores després, María José Campanario, també va alçar la veu. Ambdues van decidir unir-se per enviar un missatge poderós. I ho van fer de la manera més directa: van publicar el mateix comunicat a les seves xarxes socials.

El missatge deia: “A les persones els passen coses horribles diàriament i, tot i això, troben la manera de ser amables amb els altres. Ser amable o imbècil és una elecció que es pren diàriament. Tria bé”.

La reacció va ser immediata, seguidors d'ambdues van aplaudir el gest. Molts van destacar la valentia de Julia i María José en enfrontar-se als seus detractors. També hi va haver qui va reflexionar sobre la importància del missatge.

No és la primera vegada que Julia Janeiro s'enfronta a l'escrutini públic. Des que va complir la majoria d'edat, la seva vida s'ha convertit en un constant tema de debat. Cada pas, cada decisió, és analitzada al detall, però aquesta vegada, no està sola, María José Campanario ha demostrat estar al seu costat.

Amb aquesta acció, María José Campanario i Julia Janeiro han deixat clar que no toleraran la negativitat. Per a elles, el respecte i l'empatia són fonamentals. I esperen que el seu missatge faci ressò.

Julia Janeiro tira endavant la seva vida amb normalitat

Mentrestant, Julia continua endavant, a les seves xarxes socials, continua compartint moments de la seva vida, mostrant la seva autenticitat. Sense por al que diguin els altres. María José, per la seva banda, ha donat un exemple de suport incondicional, una dona que no dubta a protegir la seva filla.

El missatge de “Tria bé” no només és per als haters. És una crida a la reflexió. A recordar que tots enfrontem batalles internes i que ser amables sempre és una opció.

Així, María José Campanario i Julia Janeiro han convertit una situació difícil en una lliçó. Una lliçó de fortalesa, d'unitat i d'apoderament. Un recordatori que, davant l'adversitat, sempre es pot triar el camí de la bondat.