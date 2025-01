Una actriu catalana, ex de 'La que se avecina', deixa anar la bomba: 'Et tractaran...'

Mònica Pérez, actriu reconeguda per interpretar Blanca Neruda a La que se avecina i companya de José Luis Gil a la sèrie, ha donat molt a parlar. I és que en una recent entrevista al programa La Trampa de TVE, Pérez ha sorprès amb les seves paraules.

Durant la conversa, Mònica Pérez va abordar diversos aspectes de la seva carrera professional i va compartir anècdotes curioses. No obstant això, una de les seves declaracions no ha passat desapercebuda per a l'audiència i els seguidors de la sèrie.

Mònica Pérez posa contra les cordes a 'LQSA'

En un to distès, Mònica Pérez va revelar un detall inusual sobre la seva experiència mentre gravava la coneguda ficció de Telecinco. Segons va explicar, va arribar a realitzar una connexió en directe per a un programa de ràdio des del bany del set de gravació.

"Com que em van agafar a La que se avecina i jo, sobretot feia personatges, vaig dir: 'Escolta si voleu segueixo fent personatges, però connectem per telèfon'. És clar, com que a La que se avecina entres i no saps ni quan et tocarà...", va començar.

Afegint: "Ni quan sortiràs, ni quan et donaran el guió, ni quan et tractaran bé… No saps res", va comentar la catalana. Si bé el seu relat semblava una divertida anècdota, la frase "ni quan et tractaran bé" va encendre les alarmes entre els seguidors de la sèrie.

Aquestes paraules han estat interpretades com una crítica velada a l'ambient laboral dins de la producció. Una afirmació que ha portat alguns a qüestionar les condicions de treball al set.

Encara que Mònica Pérez no va donar més detalls, el comentari ha obert la porta a especulacions sobre l'experiència dels actors a la sèrie. L'actriu sempre ha mantingut un perfil professional i discret, cosa que afegeix més pes a les seves paraules.

Blanca Neruda, un personatge memorable

A La que se avecina, Mònica Pérez va donar vida a Blanca Neruda, una amiga propera del personatge de Raquel, interpretat per Vanesa Romero. Encara que el seu pas per la sèrie va ser breu, el seu paper va deixar una empremta entre els fans, gràcies al seu toc d'humor.

Per ara, ni l'actriu ni la producció de la sèrie han aprofundit en aquestes declaracions. Sigui com sigui, la polèmica està servida. Estarem atents als seus passos, ja que no es descarta que s'ofereixin aclariments en els pròxims dies.