Confirmat: Aquesta demolidora frase de Trump al Papa Francesc ara té molt de sentit

Abans de ser president dels Estats Units, Donald Trump ja va deixar caure que la seva relació amb el Papa Francesc no seria fàcil. Trump es va mostrar molt crític amb la política de fronteres obertes i la immigració descontrolada. En canvi, el Papa manté una visió de l'Església centrada en l'acollida dels migrants.

Gairebé ningú dubtava que aquestes dues visions contraposades xocarien, com així ha passat. Ara, amb el retorn de Donald Trump al poder, la confrontació ha tornat a intensificar-se. I enmig d'aquesta confrontació hi ha unes paraules de Trump de les quals tothom parla.

Donald Trump, ferm davant les paraules del Papa Francesc

Recentment, el Papa Francesc es va dirigir als bisbes catòlics dels EUA, en què es mostra preocupat per les deportacions. "La consciència rectament formada no pot deixar de realitzar un judici crític", va assegurar el pontífex. Unes paraules que han tingut immediata resposta per part de l'administració de Donald Trump.

Tom Homan, responsable d'immigració de la Casa Blanca i catòlic practicant, ha desestimat les crítiques del Papa. Homan va recordar que "el Vaticà té un mur al voltant". "I nosaltres, no podem tenir un mur al voltant dels Estats Units?", es va preguntar.

Però no és una postura nova, perquè Donald Trump ja va llançar unes encertades paraules al Papa Francesc el 2016, abans de guanyar les eleccions. Va ocórrer després de rebre crítiques per part del Sant Pare per anunciar la construcció del mur amb Mèxic.

"El Papa desitjaria i resaria perquè jo fos president, si el Vaticà fos atacat per l'Estat Islàmic", va insistir Trump. I no són pocs els que ara han recuperat aquestes paraules, en un món cada cop més insegur.

Donald Trump té molts catòlics en el seu cercle més proper

El cert és que, lluny del que podríem pensar, l'Església Catòlica als Estats Units està molt unida a l'administració de Donald Trump. De fet, el mateix vicepresident, J.D. Vance, es va convertir al catolicisme el 2019.

És més, va justificar en una intervenció a la cadena Fox News la deportació dels migrants, amb unes paraules de Sant Agustí: ordo amoris. És a dir, l'ordre de l'amor, que afirma que cal establir un ordre pel que fa a les prioritats.

La família, el veí, la comunitat, el país i, finalment, la resta del món. Segons J.D. Vance, els fills tenen prioritat davant "un estrany que viu a milers de quilòmetres de distància".

Tampoc podem ignorar el nomenament de Brian Burch com a ambaixador dels Estats Units davant la Santa Seu. Catòlic convençut i fundador de la plataforma Catholic Vote, és un ferm defensor de les polítiques de Donald Trump.