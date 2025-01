Ángela Portero envia un missatge important sobre Anabel Pantoja: ‘Moments difícils’

Ángela Portero ha volgut enviar a través de les xarxes socials un missatge a Anabel Pantoja. La periodista enviava els seus millors desitjos a la influencer en aquests moments tan delicats. "Tant de bo aviat hi hagi notícies positives per a Anabel Pantoja i el bebè", començava, alhora que enviava "molts ànims en aquests moments difícils".

Portero, a més, aprofitava l'ocasió per demanar una cosa molt concreta. La gallega recordava que és necessari tractar amb prudència la informació sobre aquest tema als mitjans.

Va ser divendres passat quan Alma, la filla de la neboda d'Isabel Pantoja, va ingressar a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària. Des que la notícia va saltar als mitjans, el cert és que tot el relacionat amb l'estat de la petita s'ha convertit en el centre del focus mediàtic.

Ángela Portero demana prudència a l'hora d'abordar el tema de la filla d'Anabel Pantoja

Si bé no han transcendit les raons per les quals la petita requereix atenció mèdica, fins a l'esmentada illa s'han desplaçat nombrosos familiars i també amics propers. Isabel Pantoja, els seus fills Kiko i Isa, Belén Esteban o Raquel Bollo no tardaven a posar rumb a Canàries per mostrar el seu suport a Anabel i a la seva parella, David Rodríguez.

Per ara, el que se sap és que la nena roman estable dins de la gravetat. Cal destacar que, malgrat el delicat estat de salut del bebè, en les últimes hores no hi ha hagut un empitjorament. Una notícia esperançadora dins d'un procés que es preveu llarg i complicat.

Serà necessari veure l'evolució diària per poder anar traient conclusions. "És un procés que es veurà dia a dia i els metges els van explicant als pares com està la nena", aclaria Adriana Dorronsoro a Vamos a ver.

Belén Esteban, íntima amiga d'Anabel, deixava caure durant la seva intervenció a Ni que fuéramos com veu ella la situació. "A poc a poc, passet a passet. Jo estic molt positiva", va declarar després d'haver volat per estar amb la seva amiga a Las Palmas.

La neboda d'Isabel Pantoja ha decidit per ara no emetre un comunicat

Tremendament orgullosa de la neboda d'Isabel Pantoja, la de Paracuellos destacava la força amb què afronta Anabel la situació, "encara que té moments".

Fa uns dies, es va comentar la possibilitat que la parella emetés un comunicat en què informés sobre l'estat de la seva filla. No obstant això, finalment la col·laboradora i la seva parella canviaven d'opinió.

Ni Anabel ni David desitgen que una situació delicada com aquesta transcendeixi als mitjans. A més, han demanat a amics i familiars que no donin explicacions sobre el que li succeeix a Alma. És per aquest motiu pel qual Ángela Portero, i davant les múltiples especulacions sorgides, demana respecte sobre un tema extremadament delicat.