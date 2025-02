Les paraules de Joel Joan que podrien assenyalar a Mònica Glaenzel: 'Era una...'

Algunes històries triguen anys a sortir a la llum, i això és exactament el que ha passat amb la darrera confessió de Joel Joan en la seva entrevista amb Albert Om. L'actor ha obert el bagul dels records per revelar per què, fa més de 15 anys, va rebutjar participar en El convidat.

La seva resposta va deixar entreveure detalls d'una etapa difícil en la seva vida, marcada per la seva separació de Mònica Glaenzel. D'aquesta manera, segons les seves paraules, era un moment personal que no era el més adequat per exposar-se públicament.

Les paraules de Joel Joan que podrien assenyalar a Mònica Glaenzel

Albert Om, qui va ser l'artífex d'El convidat, va protagonitzar molts programes juntament amb 63 personatges que van acceptar obrir les portes a l'audiència. No obstant això, també hi va haver qui va dir que no, i entre ells hi havia el mateix Joel Joan.

En l'entrevista, Om va recordar aquell intent fallit de convèncer-lo per participar en el programa, al que Joel Joan va respondre amb sinceritat. "Era una etapa més fosca, aquella. No estava perquè vinguessis a casa", va sentenciar el català.

Les seves paraules no només expliquen la seva negativa d'aquell moment, sinó que també apunten a una fase complexa en la seva vida. Just en aquells anys, l'actor s'havia separat de Mònica Glaenzel, amb qui tenia una filla petita, l'Etna.

Mostrar la seva llar i el seu entorn familiar en un moment d'inestabilitat no era una opció. No hi ha dubte que aquestes declaracions ara cobren significat en confessar que travessava una etapa difícil després de la seva ruptura.

Joel Joan critica TV3 i la indústria audiovisual catalana

Però la conversa no es va quedar només en anècdotes del passat. Joel Joan també va aprofitar l'entrevista per carregar contra el paper de TV3 com a motor de l'audiovisual català. La seva postura va ser clara: considera que TV3 ha perdut l'impuls que en el seu dia va tenir.

L'actor no va dubtar a expressar el seu descontentament amb el rumb que ha pres TV3 i l'impacte que això ha tingut en el sector. Aquesta entrevista ha servit per descobrir una faceta més íntima de Joel Joan, que no sol aprofundir en la seva vida personal.

El seu rebuig a El convidat ja no és un misteri. A més, la seva mirada crítica sobre el panorama audiovisual català deixa clar que continua compromès amb el futur del sector.