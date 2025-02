Kate Middleton sorprèn amb la foto que aclareix el seu estat i que només sabia Guillem

Kate Middleton ha protagonitzat un moment emotiu amb els alumnes d'una escola primària. Va ser dimarts en la seva més recent visita a la Galeria Nacional de Retrats a Londres. En lloc d'arribar en un vehicle oficial, la princesa de Gal·les va optar per viatjar en autobús. I ho va fer juntament amb els nens de l'escola All Souls CE de Marylebone.

Durant el trajecte, Kate es va mostrar propera i va conversar amb els petits. No obstant això, va ser Grace, una nena de cinc anys, qui va acabar caminant de la seva mà sense saber que estava amb la futura reina.

Kate Middleton i el seu costat més amorós

L'esdeveniment va tenir lloc el 4 de febrer i va marcar el llançament d'una "ruta interactiva" per ajudar els nens menors de cinc anys a desenvolupar habilitats socials i emocionals. La iniciativa forma part de Shaping Us, un programa impulsat per la princesa per fomentar el desenvolupament infantil.

A través de diferents retrats, els petits van explorar com les expressions facials reflecteixen emocions. L'activitat buscava que els nens identifiquessin sentiments en els rostres de les pintures i els relacionessin amb les seves pròpies experiències.

Kate, de 43 anys, va arribar amb un look elegant i sobri. Va lluir un blazer marró sobre un jersei negre de coll alt, combinat amb pantalons de ratlla diplomàtica de la marca Jigsaw. Va complementar el seu look amb arracades de Sézane i una polsera de Halcyon Days, que es creu va ser un regal del príncep William.

Un vincle especial amb els nens

Des de l'inici del viatge, la princesa es va integrar amb el grup, mostrant la seva faceta més maternal. Grace, en particular, es va sentir còmoda amb Kate i no va deixar anar la seva mà en tot el recorregut.

Alix Ascough, directora de l'escola, va explicar que la nena va xerrar amb Kate durant el trajecte sense tenir idea de qui era. Quan se li va explicar que es tractava d'una princesa, Grace simplement la va anomenar "Catherine", amb total naturalitat.

Un arbre màgic que creix amb històries

Un dels moments més especials del dia va ser la trobada amb The Bobeam Tree, una estructura artística feta d'escuma i resina amb fulles de colors brillants. Els nens van escoltar la història de l'"arbre màgic" i van participar en una activitat en què els seus propis dibuixos ajudaven a fer-lo créixer.

Al final del recorregut, els petits van dipositar els seus autoretrats en un gabinet amb compartiments secrets. En veure que les seves obres desapareixien, van reaccionar amb sorpresa. "Ha desaparegut!", van exclamar sorpresos.

Kate, jugant amb el misteri, va preguntar amb un somriure: "On ha anat?". Un nen, intrigat, va revisar la part posterior del moble intentant trobar una explicació.

Un impacte positiu en l'educació infantil

Aquesta visita reafirma el compromís de la princesa de Gal·les amb l'educació emocional en la infància. A través de l'art i la creativitat, Kate busca proporcionar eines que ajudin els més petits a reconèixer i expressar les seves emocions.

El recorregut interactiu estarà disponible a la Galeria Nacional de Retrats fins al 16 de març, i això permet que més nens visquin aquesta experiència enriquidora.