Cop per a 'La Selva' de Xavier Grasset: l'audiència de TV3 confirma la pitjor notícia

Xavier Grasset ha iniciat 2025 amb una estrena poc encoratjadora en termes d'audiència per al seu programa, La Selva. Així ho ha confirmat l'analista de televisió Rocco Steinhäuser, qui ha compartit les dades a través del seu compte a X.

L'espai de TV3 no va aconseguir captar l'atenció del públic de manera contundent en la seva primera emissió de l'any. Si bé és cert que al llarg de la temporada La Selva ha patit alts i baixos en les seves dades d'audiència, sembla que en el 2025 seguirà amb la mateixa tònica.

Xavier Grasset no comença el 2025 amb bon peu

En la seva publicació, Steinhäuser ha desglossat les xifres: La Selva va obtenir un 7,7% de quota de pantalla i va reunir 91.000 espectadors. Encara que aquests números podrien semblar raonables, la realitat és que estan per sota del que s'esperava per a l'espai conduït per Grasset.

A més, l'anàlisi per franges demogràfiques revela dades encara més preocupants per a l'equip del programa. El grup de majors de 64 anys, un dels més fidels a la televisió tradicional, va reportar un 10,3% de quota.

Si bé aquesta xifra és superior a la mitjana general, no aconsegueix compensar l'escàs interès generat en el target comercial, que va assolir un 4,5%. Aquesta última dada resulta especialment rellevant, ja que el públic jove i de mitjana edat és clau per atreure anunciants.

L'audiència de TV3 confirma la pitjor notícia a Xavier Grasset

L'inici del nou any sempre és un moment crucial per als programes de televisió. Especialment aquells que busquen posicionar-se com a referents en les seves franges horàries. Per a La Selva, però, aquest inici representa un repte significatiu.

Competir amb altres ofertes televisives i captar l'atenció d'un públic cada vegada més fragmentat sembla ser una tasca complexa. La combinació de l'anàlisi d'actualitat i un enfocament més pausat que caracteritza La Selva podria estar enfrontant-se a un desgast.

A això se sumen les noves formes de consum de continguts, com les plataformes de streaming, que cada vegada tenen més protagonisme. Per ara, ni Xavier Grasset ni la cadena han fet comentaris públics sobre aquests resultats.

No obstant això, els pròxims programes seran determinants per avaluar si el programa aconsegueix remuntar i recuperar la confiança del públic. O si, per contra, necessitarà un replantejament per adaptar-se a les noves exigències del mercat televisiu.