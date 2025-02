Un famós presentador esclata després de l'últim d'Emma Vilarasau: 'És molt gros'

La nit dels Premis Goya 2025 prometia ser una vetllada d'emocions i sorpreses, però també va deixar espai per a la controvèrsia. Emma Vilarasau, una de les grans favorites a Millor Actriu Protagonista per la seva interpretació a Casa en flames, es va quedar sense l'estatueta.

En el seu lloc, el premi va recaure en Carolina Yuste, qui va ser reconeguda pel seu paper com una policia infiltrada a la banda ETA en el film La infiltrada. Una decisió que, segons sembla, no va agradar a tothom.

Jordi Basté al·lucina després de l'últim d'Emma Vilarasau

Des de l'anunci del guardó, les reaccions no es van fer esperar. Jordi Basté, una de les veus més influents del periodisme català, no va dubtar a expressar el seu descontentament amb el resultat. A través de les seves xarxes socials, el comunicador va mostrar la seva indignació.

"El 47 es veu que no pot guanyar sola i els acadèmics no han vist Casa en flames (l'han llegit, això sí). Yuste està de 10, però el d'avui de Vilarasau és molt gros", va sentenciar el presentador de RAC1 a través de X, abans Twitter.

Les paraules de Basté reflecteixen què pensen molts seguidors del cinema que veien en Vilarasau la mereixedora del premi. La seva interpretació a Casa en flames havia estat àmpliament elogiada pel públic, consolidant-la com una de les candidates més fortes de la nit.

No obstant això, el jurat de l'Acadèmia del Cinema va optar per premiar la tasca de Carolina Yuste. No hi ha dubte que l'actriu també va rebre excel·lents crítiques per la seva complexa i desafiant actuació a La infiltrada.

Emma Vilarasau va brillar als Premis Goya

Aquesta decisió ha revivat el debat sobre els criteris de selecció als Goya i la manera en què l'Acadèmia valora certs projectes. Mentre que alguns defensen la victòria de Yuste com a justa, altres sostenen que Vilarasau mereixia un major reconeixement.

Malgrat el rebombori, Emma Vilarasau ha mantingut un perfil discret després de la gala, sense pronunciar-se sobre la decisió de l'Acadèmia. L'actriu, amb una carrera consolidada i el respecte del sector, ha demostrat que els premis no defineixen el talent.

Mentre les opinions segueixen dividides, el cert és que tant Emma Vilarasau com Yuste van brillar amb llum pròpia. Demostrant que el veritable triomf està en la petjada que deixen en el públic i en la història del cinema espanyol.