Pelayo Díaz destapa el que ningú sap sobre Montoya i deixa tothom en xoc

El 17 de juny s'ha disputat la final esperada de Supervivientes. Poques hores abans de la gran cita, Pelayo Díaz ha sorprès tothom amb unes declaracions inesperades sobre un dels finalistes, Montoya. L'estilista i exconcursant no ha dubtat a revelar detalls que fins ara ningú coneixia, deixant l'audiència i els seus seguidors completament impactats.

Les confessions han coincidit amb el seu retrobament amb Gala i Damián, dos exconcursants amb qui va tenir una connexió especial. Pelayo ha assenyalat que un dels seus grans desitjos era tornar-los a veure i compartir moments fora de l'illa. Aquest retrobament li ha permès reviure emocions i sentir-se acompanyat en el seu retorn a la normalitat.

Pelayo Díaz ha parlat sense pèls a la llengua i ha aprofitat la proximitat del desenllaç per mostrar la seva opinió sincera. Ha reconegut que aquesta edició ha estat una experiència meravellosa i que ha gaudit al màxim cada instant. Tot i haver-se quedat fora de la final, ha manifestat que se sent satisfet per haver viscut l'aventura “a full” i estar ja preparat per tornar a la normalitat.

Pelayo Díaz llança dards a Montoya abans de la final de Supervivientes

Tot i que el guanyador ja és conegut, resulta oportú recordar el moment en què l'exconcursant ha llançat un dard enverinat cap a Montoya, amb qui ha tingut diverses referrades durant el concurs. “Que s'ho endugui perquè no plori”, ha dit amb humor. Aquesta declaració posa de manifest la complexa dinàmica que tots dos han protagonitzat al llarg del concurs, marcada per constants tensions i desavinences.

La relació entre Pelayo i Montoya ha estat una de les més comentades de l'edició. Tot i que van començar amb bon peu, les tensions no van trigar a sorgir i van protagonitzar diversos enfrontaments que no van passar desapercebuts. Pelayo ha confessat que, malgrat els xocs, no guarda rancor, però tampoc té interès a mantenir una amistat amb ell fora del programa.

Pelayo i Montoya, protagonistes dels moments més polèmics de Supervivientes

L'estilista ha subratllat la importància de prestar atenció al debat final, expressant la seva esperança que tots els participants mostrin honestedat en les seves intervencions. Així mateix, ha criticat que sovint siguin sempre els mateixos concursants qui prenguin la paraula, i espera que aquesta vegada la situació sigui diferent. Pel que fa a futures relacions, Pelayo ha admès que podria entaular noves amistats, assegurant amb humor que ell mateix podria ser “amic del diable”.

Per acabar, Pelayo ha reconegut que el reality li ha permès descobrir una versió nova de si mateix, agraint profundament l'experiència. I tot i que el seu camí a l'illa ha acabat, Pelayo no oblida Montoya. El participant reconeix que, malgrat els moments polèmics que van viure, aquella tensió va ser fonamental per al seu aprenentatge i creixement personal durant el concurs.