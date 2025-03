És oficial: Patricia Cerezo no vol dissimular i ha reconegut una cosa d'Enrique Ponce

Durant la seva última aparició pública, Patricia Cerezo ha decidit no dissimular més davant els mitjans de comunicació. Tant és així que la gran amiga de Paloma Cuevas no ha tingut cap problema a aclarir un dels últims rumors que s'han generat al voltant d'Enrique Ponce.

Va ser a mitjans del mes de febrer quan la revista Lecturas va publicar unes fotos de Luis Miguel i la seva actual parella a les portes de l'Hospital Universitari Ruber de Madrid. Aquell dia, segons es va assegurar, ambdós van acudir a visitar un familiar de la dissenyadora.

Alhora, també es va confirmar que Enrique Ponce havia acudit a aquestes instal·lacions per fer-li una visita a aquesta persona, gest que va fer saltar totes les alarmes. Tant és així que, des de llavors, es va començar a especular amb un possible retrobament entre el torero, Luis Miguel i Paloma Cuevas.

Ara, gairebé un mes després de sortir a la llum aquesta notícia, Patricia Cerezo ha aclarit tots els dubtes. Aquest dimarts, 11 de març, la periodista ha acudit a la première de la pel·lícula Wolfgang, moment que els mitjans de comunicació han aprofitat per preguntar-li sobre aquest sonat tema:

“Tinc entès que el de la trobada no va ser així. Vaja, tinc entès que no, sé que no va ser així, llavors bé. A més, si un dia passés, doncs va passar, però no, aquesta informació no va ser certa”.

Patricia Cerezo reconeix de forma oficial el que va succeir fa unes setmanes al voltant d'Enrique Ponce

Des de fa molts anys, Patricia Cerezo manté una estreta relació amb Paloma Cuevas, motiu pel qual coneix perfectament tots els detalls de la vida de l'empresària.

Tanmateix, i encara que sempre li ha mostrat la seva lleialtat a la dissenyadora negant-se a parlar de la seva relació amb Luis Miguel, en aquesta ocasió, la periodista ha trencat el seu silenci.

Davant les càmeres d'Europa Press, Patricia Cerezo ha desmentit el suposat cara a cara que es va produir entre el cantant i Enrique Ponce al mencionat hospital de Madrid.

A més, ha aprofitat l'ocasió per assegurar que, des del seu divorci amb Paloma, no ha tornat a tenir cap contacte amb el torero. “No, la veritat és que no. Fa molt que no el veig”, ha assegurat davant els reporters.

No obstant això, i malgrat el molt que va patir la seva amiga, Patricia Cerezo ha deixat clar que li desitja “el millor” a Enrique Ponce. “És un amic a qui aprecio molt”, ha afegit a continuació.

D'altra banda, i com era d'esperar, l'exdona de Ramón García ha assegurat que la seva relació amb Paloma segueix intacta i que es veuen amb freqüència. “Amb Paloma sí, però bé, és que som amigues, i això ens uneix per sempre”, ha sentenciat la comunicadora.