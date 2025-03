El veritable estat de salut del rei Carles III: El seu fill Harry ja l'ha vist

Carlos III ha protagonitzat un moment inesperat durant la seva visita a la Reial Facultat d'Infermeria a Londres. Als seus 76 anys, el monarca va practicar reanimació cardiopulmonar (CPR) sobre un maniquí, mostrant una energia que pocs esperaven. El seu estat de salut ha estat una gran incògnita en els últims mesos, però aquesta aparició ha donat senyals d'una possible millora.

El rei d'Anglaterra demostra el seu compromís amb la salut pública

Concentrat en la tècnica, el rei va realitzar les compressions toràciques i va preguntar: "Quantes?", abans d'arribar a les 28 de les 30 necessàries. La cadet Mia Alami, qui va supervisar el seu rendiment, li va indicar que mantingués els braços rectes i apliqués la pressió correcta. En finalitzar, el monarca va bromejar amb els assistents: "Almenys no l'he trencat", el que va provocar les rialles i aplaudiments dels assistents.

Les imatges de l'esdeveniment no van trigar a viralitzar-se i, entre els que ja han vist la millora de Carlos III hi ha el seu fill menor, Harry. Malgrat la tensa relació que mantenen, el duc de Sussex segueix de prop l'evolució del seu pare. El príncep Harry està atent a l'estat del seu pare, especialment després de les recents peticions del monarca per veure els seus néts, Archie i Lilibet.

Una formació crucial que ve de lluny

El monarca no és aliè als primers auxilis. Des de la seva joventut a l'exèrcit, ha rebut formació en aquest àmbit. En els últims anys, ha reforçat els seus coneixements, especialment a Escòcia, on va aprendre a actuar en emergències, com ajudar excursionistes ferits.

La seva visita a la Reial Facultat d'Infermeria tenia dos objectius, sent el primer d'ells, actualitzar els seus coneixements de CPR. Segon, motivar altres a capacitar-se en tècniques que poden salvar vides. Durant l'esdeveniment, també va presenciar demostracions sobre com actuar davant un ennuegament i la prevenció d'infeccions.

Mentre observava la primera, va comentar que els episodis d'asfíxia augmenten amb l'edat i va suggerir que a ell mateix li passa amb freqüència. "Especialment quan les begudes van pel camí equivocat", va bromejar. El to relaxat i l'energia amb què Carlos III va participar en la jornada contrasten amb les informacions sobre el seu estat de salut dels últims mesos.

El reconeixement als futurs infermers

L'esdeveniment va commemorar la designació del cadet número 1.000 en el programa King's Nursing Cadet. Es tracta d'una iniciativa creada el 2019 i inspirada per Carlos III per formar joves en habilitats mèdiques. El rei va lliurar un certificat emmarcat a Harrison Rigby, un jove de 16 anys que va aconseguir aquest reconeixement.

En to distès, li va dir que estava "encantat" de donar-li el premi i va bromejar sobre el seu germà bessó Jefferson, qui va quedar en el lloc 999. "Va treure la palla curta", va dir entre rialles. Abans de retirar-se, es va dirigir als cadets amb un missatge inspirador: "Estic realment orgullós de vosaltres", va afirmar.

El seu discurs va reflectir la importància de la infermeria i el reconeixement que la Casa Reial vol donar a aquesta professió. El suport del monarca és fonamental en un moment en què la infermeria al Regne Unit enfronta dificultats per atreure nous professionals.

El príncep Harry segueix molt atent l'evolució del seu pare

El príncep Harry, encara que allunyat de la Família Reial, ha estat seguint de prop les aparicions de Carlos III. La seva reacció a aquesta nova imatge del seu pare encara és un misteri. El monarca ha expressat en diverses ocasions el seu desig de veure els seus néts i potser reconstruir la seva relació amb Harry.

No obstant això, de moment el duc de Sussex no s'ha pronunciat ni ha fet cap moviment al respecte. L'expressa reticència de Meghan Markle a acostar-se a la Família Reial sembla tenir un pes important en la decisió de Harry. Serà necessari esperar per veure si existeix un acostament entre pare i fill.