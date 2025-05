És oficial: destapen la complicada decisió de David Beckham i Victoria Beckham

David i Victoria Beckham s'han convertit en notícia després de prendre una decisió que és molt comentada. El matrimoni decidia deixar-se veure a les xarxes socials mentre la que va ser amant del futbolista anglès concedia una entrevista a televisió. Una publicació en la qual David Beckham apareixia en un vídeo recollint ravenets mentre la seva dona se'n reia d'ell.

Crida l'atenció la manera en què la parella es mostrava en un vídeo mentre Rebecca Loos recordava la infidelitat que tantes hores va ocupar en diferents tertúlies.

La que va ser mainadera de Brooklyn i Romeo Beckham, fills grans del futbolista, desvelava alguns secrets fins ara desconeguts de l'affaire que va mantenir amb aquest. "Era una mica difícil dir que no després d'una estona i de dues copetes", reconeixia Loos a ¡De Viernes!.

La polèmica decisió de David i Victoria Beckham mentre Rebecca Loos apareix a ¡De Viernes!

Aliè a les declaracions de l'espanyola, David Beckham, es mostrava agenollat practicant la jardineria. Un document audiovisual que era gravat per la mateixa Victoria. "Crec que els ravenets ja estan llestos", valorava l'exesportista.

El marit de Victoria Beckham, vestit amb una samarreta grisa, pantalons curts, mitjons clars, sabatilles blanques i un barret taronja, semblava còmode en el seu paper.

"Et veus bé", va reaccionar la mare dels seus quatre fills mentre ell es disposava a recollir les verdures. "Em veig bé? No, em veig fatal", responia ell en to irònic.

Aleshores l'ex Spice Girl va afegir: "Saps que estàs casada amb una icona de la moda, veritat?". La parella va continuar fent broma i, en un moment donat, David va voler dir-li a la seva esposa que la jardineria és "bona per a la ment".

En realitat, el matrimoni Beckham està ja més que acostumat a conviure amb polèmiques com la que es va generar en el seu dia amb les declaracions de Rebecca Loos. L'espanyola concedia una entrevista a l'esmentat espai de Telecinco i donava detalls sobre com David Beckham va passar de ser el seu cap a ser el seu amant.

David i Victoria Beckham tiren d'humor enmig de la polèmica

En concret, va desvelar el que va succeir una nit en què David es trobava a Àsia entrenant amb el Real Madrid. Aleshores ella li va comentar que Victoria li havia dit que ells dos no podien comunicar-se. La resposta de l'exfutbolista va ser clara: "No ho hem de dir a ningú".

El que va venir després és de sobres conegut. Ell va insistir i ella, al final, es va deixar portar: "Ens vam ficar al cotxe amb el seu conductor i un grup d'amics. Els vam deixar al seu hotel i quan estàvem sols ens vam besar", relatava Rebecca Loos.

I va afegir: "ens ho vam passar fenomenal". La convidada a ¡De Viernes! va explicar que durant dues setmanes es van veure força i van arribar a tenir diverses trobades íntimes a l'hotel.

Una relació que, si bé va durar poc, ha donat molt de què parlar. Prova d'això és que, més de dues dècades després, l'espanyola torna a ser notícia per aquell fet.