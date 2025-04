Meghan Markle ja no amaga què passa amb David i Victoria Beckham

Durant anys, Meghan Markle i el príncep Harry van compartir llaços de proximitat amb David i Victoria Beckham. Les dues parelles formaven part de l'elit britànica, es donaven suport en esdeveniments públics i solien coincidir en causes socials. No obstant això, alguna cosa va canviar, i encara que cap d'ells ha parlat directament del tema, els gestos —o l'absència d'ells— han estat més que eloqüents.

De la connexió inicial a l'allunyament

Al principi, tot semblava fluir amb molta naturalitat: David Beckham es va mostrar públicament a favor dels Jocs Invictus, una de les iniciatives més personals del príncep Harry. Per la seva banda, Victoria va ajudar Meghan a instal·lar-se en el cercle de la moda britànica, recomanant-li dissenyadors i elogiant el seu estil. Fins i tot la va anomenar "una dona encantadora".

Ambdues parelles van coincidir en el casament reial, però segons el llibre La Casa Beckham: Diners, Sexe i Poder, de Tom Bower, l'amistat va començar a deteriorar-se just abans d'aquest esdeveniment. El que semblava una relació sòlida va anar perdent força amb el pas del temps. Una de les causes de l'allunyament hauria estat el creixent èxit dels Beckham en el món de l'entreteniment, cosa que no hauria agradat al voltant de Meghan.

Gelosies, rumors i acusacions

Una font propera a la reialesa va afirmar recentment que Meghan i Victoria "ja no es parlen" i que el que una vegada va ser proximitat es va transformar en competència. Les comparacions entre els seus projectes —des de documentals fins a presència a xarxes socials— no van ajudar a alleujar tensions. Segons aquesta mateixa font, Meghan es va sentir incòmoda amb l'impacte mediàtic del documental de David i la imminent sèrie sobre l'ex Spice Girl.

Una altra escletxa hauria sorgit quan Meghan, segons es diu, va acusar Victoria d'haver filtrat detalls personals a la premsa. Aquesta suposada desconfiança va dinamitar qualsevol possibilitat de reconciliació, fins i tot es menciona un incident durant una visita a Austràlia, on Meghan va interpretar l'actitud de Victoria com un menyspreu. Per la seva banda, Victoria també s'hauria sentit assenyalada injustament i el que va començar com una relació cordial i de suport mutu, va acabar amb notable distància entre ambdues.

El frec entre Harry i David que ho va canviar tot

El punt més delicat d'aquesta història es va donar quan el príncep Harry va contactar directament David Beckham per confrontar-lo per suposades filtracions a la premsa de l'exfutbolista. El gest va ser interpretat per David com una traïció. Beckham, que va viatjar més de 20 hores per donar suport a Harry als Jocs Invictus de 2018, hauria quedat plenament dolgut en ser ignorat pel príncep durant l'esdeveniment.

Des de llavors, les trobades públiques entre ambdues parelles han desaparegut. Ja no hi ha fotos conjuntes ni coincidències en esdeveniments clau i el silenci ha estat més revelador que qualsevol declaració. Una amistat que un dia va omplir portades, avui sembla arxivada en el passat.