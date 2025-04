Ja no serà igual: Harper, la filla de David Beckham, pren una decisió amb el seu físic

Harper, la filla de David Beckham, s'ha convertit en protagonista per la determinació que ha pres amb el seu físic: s'ha tenyit els cabells. Res serà ja igual en la filla menor de l'exfutbolista que, amb 13 anys, es troba entrant de ple en l'adolescència. Els seus gustos han canviat tant com el seu físic i ara les seves preocupacions passen per lluir allò que més li afavoreixi.

Per això, en l'última publicació de la família Beckham va cridar l'atenció la rossa que apareixia Harper. Més tard es va saber que la jove havia decidit aclarir-se els cabells per donar-li més brillantor i un to més ros.

Harper, la filla de David Beckham, fa un pas definitiu per a la seva transformació

Harper Beckham ha donat molt de què parlar, especialment perquè, amb tan sols 13 anys, la filla de David Beckham ha canviat notablement. El mateix exfutbolista n'és conscient i els seus seguidors tampoc no són aliens a com ha crescut la jove.

En plena adolescència, Harper té clar el que vol i així ho ha demostrat en la seva última aparició pel 50 aniversari del seu pare. En el posat familiar que va compartir David es va confirmar la decisió que ha pres la seva filla amb el seu físic: tenyir-se els cabells. Harper llueix més rossa de l'habitual producte de l'aclariment que s'ha efectuat en els seus cabells.

D'aquesta manera, ha aconseguit donar-li més brillantor a la seva cabellera i un to més ros de l'habitual. Amb aquest toc, Harper ha marcat un abans i un després en el seu estil i ja res serà igual. Als seguidors de David els ha cridat l'atenció aquest canvi en la seva filla menor i consideren que ha estat tot un encert.

“Està bellíssima”, opinava una seguidora. La menor dels Beckham ha fet un pas cap a la maduresa en triar un to ros més clar que ressalta el seu rostre. Harper va decidir deixar enrere el seu característic to fosc i es va atrevir amb un ros suau que il·lumina les seves faccions.

Encara que molts recorden la seva imatge com la noia amb cabells castanys, aquesta nova versió ha estat ben rebuda pel seu estil modern.

Harper segueix els passos de Victoria

El canvi de look de la filla de David Beckham ha posat en relleu no només la seva gran transformació, també la influència de Victoria Beckham. La mateixa dissenyadora va destacar en una de les seves entrevistes l'afició que començava a despuntar en Harper. “Li encanta la bellesa, li encanta jugar amb el maquillatge”, va assenyalar.

Per a Victoria, es tracta d'“un moment genial” entre elles dues, que, a més, ajuda a forjar en Harper el seu gust per la moda. El procés d'aclarit de cabells no és només un canvi estètic, sinó també un símbol de creixement. A mesura que s'endinsa en l'adolescència, el seu estil es va modelant d'acord amb les influències que rep i les experiències que viu.

Tenyir-se els cabells reflecteix el seu desig d'experimentar amb la seva imatge fins a trobar el canvi que la defineixi de manera definitiva. Als seus 13 anys encara té al davant una llarga vida per provar noves tendències i estils. Harper està començant a experimentar amb la bellesa i la moda d'una manera que només les adolescents poden fer.

Això sí, amb l'ajuda de Victoria i també de David, qui cada dia és més conscient de com creix la seva filla. Queden enrere els dies en què gaudia amb ella en braços i Harper es desfà davant els gestos afectuosos del seu pare. La relació entre ells continua sent molt estreta, ja que sempre serà la seva major prioritat.