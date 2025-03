La reina Camila deixa anar la bomba: Malalta i lluny del seu marit, el rei Carles III

La reina Camila, dona de Carles III, ha fet una visita privada a Marràqueix, el Marroc, a finals de febrer. En un vol privat i envoltada de mesures de seguretat, va aprofitar un descans en el seu procés de recuperació després de superar una pneumònia. La seva destinació va ser la luxosa residència Al-Jnan Al-Kabir, situada en l'exclusiu barri de Palm Jumeirah.

Aquest viatge, realitzat sota estricta privacitat, va marcar una pausa en l'agenda oficial de la reina, que estava buscant tranquil·litat i un entorn còmode per recuperar energies després de la seva recent malaltia. Encara que la visita va ser breu, la discreció amb què es va gestionar la seva presència a Marràqueix subratlla el desig de Camila de mantenir el seu descans lluny dels focus mediàtics.

L'entorn ideal per a la recuperació de la reina

La residència reial Al-Jnan Al-Kabir, un lloc de luxe, va oferir a la reina Camila l'ambient perfecte per a la seva convalescència. Marràqueix, coneguda per la seva bellesa i clima agradable, s'ha convertit en un refugi predilecte per a la reialesa, celebritats i figures internacionals. Aquesta destinació no només destaca pel seu atractiu, sinó també per la seva privacitat i tranquil·litat, cosa que la converteix en un oasi ideal per a aquells que busquen escapar del bullici.

Encara que el viatge es va realitzar sense previ avís, la seva estada al Marroc ha estat vista com una mostra de l'estreta relació entre el Regne Unit i el Marroc. La discreció del viatge subratlla la necessitat de privacitat de la reina durant la seva recuperació, sense deixar de banda els llaços diplomàtics entre ambdós països.

La falta de Carles III en el viatge i la solitud de la reina

Una de les qüestions que més ha cridat l'atenció d'aquest viatge és que Carles III no va acompanyar la seva esposa en aquest descans. Encara que el monarca ha estat complint amb els seus compromisos oficials, la seva absència en l'escapada de Camila va ser notòria. La reina, que es trobava en un procés de recuperació, podria haver-se sentit més sola del que s'esperava sense la companyia del seu marit.

En aquests temps difícils, especialment amb la salut de Carles III encara delicada, els gestos de suport mutu dins de la Família Reial són essencials. Encara que Camila va mostrar una notable recuperació física, el seu aïllament en un lloc tan exclusiu com Marràqueix podria haver generat sentiments de solitud. Si bé Carles III ha estat lidiant amb el seu propi tractament, la seva absència en el viatge de Camila fa que molts es preguntin sobre això.

Al seu torn, es posa de manifest la necessitat constant de Camila de tenir a Carles III sempre a prop. Algunes veus apunten que, malgrat ser Reina, Camila no se sent del tot còmoda dins de la Institució. No és estrany, considerant com va començar el seu festeig amb el rei, la falta d'acceptació dels prínceps i l'amenaça a la seva posició quan el monarca ja no hi sigui.