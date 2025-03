Albert de Mònaco va prendre una decisió urgent en conèixer el pronòstic del rei Carles

La salut del rei Carles III d'Anglaterra ha estat una de les notícies més impactants per a la Corona Britànica en l'últim any. El seu diagnòstic de càncer fa un any i un mes, tot just uns dies després de rebre l'alta per una hiperplàsia benigna de pròstata, va commocionar el món sencer.

Líders internacionals com Joe Biden i Emmanuel Macron van enviar ràpidament els seus missatges de suport. Però entre les Cases Reials, Albert II de Mònaco va ser el primer a pronunciar-se. El seu missatge a Carles III va ser un dels més emotius i significatius.

El missatge de suport d'Albert II de Mònaco a Carles III

Tot just uns dies després del comunicat del palau de Buckingham, Albert II de Mònaco va fer arribar unes paraules d'alè al monarca britànic. El seu missatge reflectia proximitat i admiració: "Sa Majestat, en aquests moments difícils, tota la meva família vol expressar-li el nostre més complet suport", començava.

"La seva determinació, coratge i franquesa han estat sempre una font d'inspiració. Estic convençut que mostrarà la mateixa valentia per afrontar aquest desafiament. La meva família i la població de Mònaco s'uneixen a mi per enviar-li a vostè, així com a la Família Reial i els seus afins, els nostres pensaments i oracions."

Aquest gest no va passar desapercebut, ja que la relació entre ambdós monarques ha estat sempre cordial. Durant la seva joventut, van compartir interessos comuns, especialment en el seu compromís amb el medi ambient. Encara que no van arribar a ser família política, ja que Grace Kelly somiava que la seva filla Carolina es casés amb l'aleshores príncep de Gal·les, l'amistat entre ells ha perdurat.

Un vincle que s'ha mantingut amb els anys

Carles III i Albert II van coincidir per última vegada a la Cimera del Clima de Dubai al desembre de l'any passat. En aquest esdeveniment van reafirmar el seu compromís amb la protecció del medi ambient. A més, el príncep de Mònaco i la seva esposa, Charlene, van ser dels primers a confirmar la seva assistència a la coronació del monarca britànic.

El seu fill menor, el príncep Harry, va viatjar en el seu moment des de Califòrnia per veure'l en una trobada breu però significativa. També va rebre la visita de la seva neboda, Beatriu de York, enmig de la preocupació per la salut de la seva mare, Sarah Ferguson, diagnosticada amb un melanoma maligne.

El futur de la Monarquia Britànica en un moment crític

Amb el rei centrat en el seu tractament i Kate Middleton reprenent progressivament la vida pública, la Família Reial ha hagut de reorganitzar-se. El príncep Guillem, qui havia reduït la seva agenda per estar amb la seva esposa, ha reprès les seves activitats. La princesa Anna també ha intensificat la seva tasca, així com els ducs d'Edimburg, que han augmentat la seva presència en actes oficials.

Amb menys membres sèniors actius, la Reialesa Britànica enfronta un desafiament important. L'absència temporal de Carles III deixa un buit que la família ha de gestionar amb precisió. Mentrestant, el Regne Unit segueix atent a l'evolució del monarca, molt pendent del futur de la Corona Britànica.