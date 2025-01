Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, dona l'última hora sobre la família: 'La meva mare…'

Jessica Bueno, coneguda per la seva relació passada amb Kiko Rivera, ha sorprès a tots els seus seguidors a les xarxes socials. Una vegada més, la model ha utilitzat el seu compte personal per compartir detalls de la seva vida privada. Jessica ha confirmat que manté una excel·lent relació amb la seva mare després de confessar que: "la meva mare ha compartit un text que m'encanta".

La revelació va arribar a través d'una emotiva publicació que Bueno va compartir amb els seus seguidors. En ella, va mostrar una captura de pantalla d'un text publicat per la seva mare. En el missatge, la mare de Jessica expressava tot l'amor i orgull que sent per la seva família.

“Els meus fills són el millor de mi, la meva major alegria, la meva raó de viure i seguir lluitant”, confessava en el text. A més, afegia amb tendresa: “Els meus nets són la meva millor medicina per seguir vivint per ells. Ells alegren la meva vida”.

Jessica Bueno, exparella de Kiko Rivera, confirma la seva millor notícia

Aquestes paraules han commogut profundament a Jessica. La model no va dubtar a expressar el que sent cap a la seva mare i cap al missatge que aquesta va compartir.

“M'encanta el text que ha compartit la meva mare en el seu estat. Què faríem sense l'àvia Loli?”, va escriure Bueno en el seu compte, deixant clar que la seva mare és una figura fonamental en la seva vida i la dels seus fills.

Jessica ha aprofitat l'ocasió per reafirmar com d'unida està la seva família. Segons ha explicat, tant ella com els seus fills mantenen una relació molt propera i especial amb la seva mare. L'àvia Loli no només és un pilar en la vida de Jessica, sinó també una font d'alegria i amor per als seus nets.

Jessica Bueno confirma que està en el seu millor moment familiar

Aquesta notícia arriba en un moment especial per a Jessica, qui en els últims mesos ha estat compartint més detalls sobre la seva vida personal i familiar. Malgrat els alts i baixos que ha afrontat en el passat, la model sembla estar gaudint d'una etapa plena d'estabilitat i felicitat juntament amb els seus.

Amb aquest gest, Jessica Bueno ha deixat clar una vegada més que la família és la seva major prioritat. La seva mare s'ha convertit en una figura clau no només per a ella, sinó també per als seus fills, que gaudeixen de l'afecte i la companyia de la seva àvia. Sens dubte, aquesta notícia confirma que Jessica està vivint un moment de plenitud i agraïment.

En una època en què les xarxes socials estan plenes de contingut superficial, aquest tipus de publicacions recorden la importància de valorar la família i celebrar els llaços que ens uneixen. Jessica Bueno ha compartit alguna cosa més que una notícia: ens ha regalat un testimoni d'amor i gratitud cap a aquells que sempre estan al nostre costat.