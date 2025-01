Última hora sobre el cas Isak Andic: surt a la llum tota la veritat de l'accident

La tràgica mort d'Isak Andic, fundador de Mango, continua commocionant a causa de les dramàtiques circumstàncies que l'envolten. L'empresari va perdre la vida mentre feia una ruta a la zona de Collbató, una destinació coneguda per la seva bellesa natural i la seva popularitat entre els amants del senderisme. L'accident va tenir lloc el 14 de desembre, quan l'empresari de 71 anys va caure des d'una alçada superior als 100 metres i va morir.

Isak Andic era conegut, a banda del seu èxit empresarial, pel seu amor per la natura. El dia de l'accident estava acompanyat del seu fill Jonathan, qui va presenciar el fatal desenllaç. Tots dos recorrien un sender que connecta les coves de Salnitre amb el monestir de Montserrat, i la mort de l'empresari va suscitar tota mena de teories.

La veritable causa de la mort d'Isak Andic

L'accident es va produir a prop de l'aparcament que hi ha al final del recorregut. En aquest tram, el camí s'estreny perillosament i es troba al costat d'un barranc. A diferència d'altres àrees de la ruta, aquesta no comptava amb una barana de seguretat, un fet que va incrementar el risc.

Segons el testimoni del seu fill, ell anava caminant uns passos per davant d'Isak Andic. En sentir un soroll de pedres desprenent-se, es va girar i va veure com el seu pare perdia l'equilibri i queia al buit. De seguida, va alertar els serveis d'emergència, que van acudir ràpidament al lloc.

Des del primer moment, els Mossos d'Esquadra van apuntar que es tractava d'una mort accidental. Les conclusions de l'autòpsia realitzada per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya van confirmar aquesta hipòtesi. Tant les anàlisis del cos com els informes policials van descartar qualsevol altre tipus de causa, no obstant això, el procediment judicial encara no s'havia tancat.

Però ara el cas de la mort d'Isak Andic, fundador de Mango, ha arribat al seu final als tribunals. La investigació del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell ha conclòs que es va tractar d'un accident.

En el seu informe, des del jutjat, recalquen que no hi va haver factors externs ni indicis de negligència per part de tercers. La caiguda, segons l'anàlisi, va ser conseqüència d'una relliscada en un punt perillós del camí.

Isak Andic era un veritable amant de la natura

Isak Andic sempre va mostrar una gran passió pels espais a l'aire lliure. Amb 71 anys, ell conservava una vitalitat envejable. La seva passió per la natura era innegable, especialment per les muntanyes.

El senderisme era una de les seves activitats preferides, una via per connectar amb la natura i mantenir el seu cos i ment actius. Aquell dia va decidir recórrer aquesta ruta emblemàtica en companyia del seu fill. El que va començar com una bonica jornada d'oci va acabar en tragèdia, marcant el final d'una de les figures empresarials més influents d'Espanya.