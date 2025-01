Maria Xinxó, de 'La Selva', és exparella d'un famós de TV3: amic de Ricard Ustrell

Maria Xinxó va decidir fer un gir a la seva carrera professional, allunyant-se de les ones de la ràdio per fer el salt a la televisió. Coneguda per la seva participació a RAC1, Xinxó ha estat una veu destacada en el món radiofònic. No obstant això, ara ha optat per un nou repte a la petita pantalla.

L'oportunitat va sorgir de la mà de TV3, on es va unir a La Selva de Xavier Grasset. Encara que el programa que està marcant la seva transició cap a un nou terreny en la seva trajectòria, el cert és que no està obtenint els resultats esperats.

Maria Xinxó té un ex gairebé tan conegut com ella

Un dels aspectes més comentats de la seva vida fora dels focus va ser la seva relació sentimental amb Maiol Roger, una de les cares més conegudes de TV3. Durant un temps, Xinxó i Roger van compartir una relació sentimental.

La seva vinculació no va passar desapercebuda, especialment perquè tots dos són figures destacades en el panorama mediàtic català. No obstant això, la parella va decidir prendre rumbs diferents, encara que tots dos han continuat amb les seves respectives carreres en el món de la comunicació.

Roger, qui va ser presentador del programa Planta Baixa, ha mantingut una carrera sòlida a la televisió. No obstant això, fa aproximadament un any, va fer el salt a la ràdio com a subdirector d'Els matins de Catalunya Ràdio juntament amb Ricard Ustrell.

L'exnòvio de Maria Xinxó és amic de Ricard Ustrell

Mentre Xinxó ha decidit fer un pas cap a la televisió, la seva exparella continua ferma en la seva carrera a la ràdio. Encara que tots dos han pres camins professionals diferents, no hi ha dubte que les seves respectives decisions continuen sent seguides de prop pels seus seguidors.

El canvi de Maria Xinxó a la televisió, deixant enrere la seva etapa com una de les veus més reconegudes de la ràdio catalana, és un reflex de la seva constant evolució. La seva nova participació a La Selva de Xavier Grasset simbolitza un punt d'inflexió en la seva vida professional.

D'altra banda, Maiol Roger segueix destacant-se en la seva tasca a la ràdio. Tots dos han pres camins paral·lels, però amb clares diferències en els seus enfocaments i mitjans de comunicació.

Sigui com sigui, destaca l'actitud discreta de l'exparella. D'aquesta manera, queda clar el seu desig de mantenir la seva intimitat allunyada de l'ull públic. Aquesta decisió els ha convertit en dues figures admirades pel seu professionalisme i la seva capacitat per gestionar la seva carrera lluny dels rumors.