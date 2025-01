Una víctima de la DANA revela què va fer Juan Roig quan va descobrir la seva situació

Dos mesos després que la DANA arrasés diverses zones de València i Castella-la Manxa, una de les víctimes ha fet un pas endavant. Durant una entrevista, un habitant de Paiporta ha revelat què va fer Juan Roig quan es va assabentar de la seva situació personal.

Durant aquestes vacances de Nadal, han estat diversos els mitjans de comunicació que han volgut donar visibilitat als damnificats per aquest temporal. I, entre ells, es troba la Cadena COPE.

Tant és així que el periodista Carlos Herrera s'ha desplaçat fins a la zona zero per informar amb tot luxe de detalls. I, en primera persona, ha vist com és l'actual situació de les víctimes.

Però ha estat en el programa Fin de Semana, presentat per Cristina López Schlichting, on un dels damnificats ha volgut compartir el seu cas personal. Tal com ha confirmat aquest veí de Paiporta, tant la seva llar com el seu negoci es van veure afectats per la DANA.

No obstant això, encara no ha rebut ni un euro de les ajudes que ha posat en marxa el Gobierno del nostre país. Moment en què ha deixat molt clar que, gràcies a la donació de Juan Roig, ell i la seva família estan tirant endavant.

Una víctima de la DANA revela l'ajuda que ha rebut per part de Juan Roig: “Van ser immediates”

En un primer moment, aquesta víctima de la DANA ha assegurat que tant ell com la resta de damnificats estan tirant endavant “gràcies a les ajudes del Mercadona”. No obstant això, amb el transcurs de la seva entrevista, aquest veí de Paiporta ha donat més detalls al respecte.

La víctima ha assegurat que “del Gobierno no hem vist ni un euro” encara. Aquest home ha deixat molt clar que, “en canvi, les ajudes de Juan Roig van ser immediates”. “Gràcies a ells anem vivint”, ha afegit a continuació.

A més, i per si no n'hi hagués prou, aquesta víctima de la DANA ha revelat també què és el que va fer el propietari de Mercadona tan bon punt es va assabentar de la seva situació personal. “Em van demanar que enviés per WhatsApp unes fotos de com havia quedat la casa i que fes una valoració econòmica dels danys. A les 3 hores tenia al meu compte ingressats uns 50.000 euros”.

Una confessió que ha deixat totalment sorpresa a Cristina López Schlichting. Tant és així que la locutora no ha trigat a preguntar-li al respecte. “Bé, bé, bé! Com és possible que ho pugui fer Juan Roig i el Gobierno no?”.

En aquest moment, el veí afectat ha expressat la seva gratitud cap a Juan Roig. I ha finalitzat la seva intervenció aclarint que ha “rebut alguna ajuda per part de la Generalitat” de València.