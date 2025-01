Nou comunicat de Susana Molina, la gran amiga d'Anabel Pantoja: 'És culpa meva'

Després de passar uns dies amb la seva gran amiga, Anabel Pantoja, Susana Molina ha tornat a les seves xarxes socials per emetre un comunicat revelador. La influencer no ha tingut cap problema a assegurar que l'últim contratemps amb què s'ha trobat "és culpa meva pel mood en què vaig venir".

Va ser el passat diumenge, 12 de gener, quan es van encendre totes les alarmes al voltant d'Anabel. Segons va confirmar el programa Fiesta aquell dia, la petita Alma va haver de ser ingressada el divendres a la Unitat de Neonatologia Intensiva de l'hospital Materno de Gran Canària.

Com era d'esperar, les persones més properes a Anabel Pantoja i David Rodríguez, entre les quals es troben Susana Molina, no van trigar a agafar un avió per reunir-se amb ells. "No m'ho vaig pensar, ni jo, ni molta gent", ha assegurat Belén Esteban en una de les seves últimes aparicions televisives.

No obstant això, i si bé la petita encara segueix ingressada, molts dels seus éssers estimats s'han vist obligats a tornar a casa seva per continuar amb les seves obligacions. I prova d'això és l'última publicació que ha compartit la guanyadora de Gran Hermano 14.

A través del seu perfil d'Instagram, Susana Molina ha compartit diverses fotos del seu últim viatge a Mèxic. No obstant això, i a jutjar per les seves paraules, aquesta escapada no ha estat tan plaent com esperava, ja que la seva ment segueix a Espanya amb la seva gran amiga, Anabel Pantoja:

"M'he emportat els núvols a Mèxic... Ningú em treu la idea que és culpa meva pel mood en què vaig venir, però m'estic carregant de l'energia positiva de cada lloc que visito i avui ja ha sortit el sol".

Susana Molina emet un comunicat a les xarxes després de separar-se d'Anabel Pantoja

Després d'acompanyar Anabel Pantoja durant els primers dies d'hospitalització de la seva filla, Susana Molina ha viatjat a Mèxic per complir amb un compromís laboral que tenia tancat fa temps.

No obstant això, la creadora de continguts no ha deixat de pensar en la seva amiga i la seva família en aquests moments tan complicats. Una cosa que ha deixat al descobert en el missatge que ha compartit en la seva última publicació.

Susana Molina no pot evitar sentir-se "culpable" pels núvols que han decorat el cel de Mèxic durant la seva estada. I és que, tot apunta que, malgrat trobar-se en un paradís, no pot deixar de pensar en Anabel Pantoja.

No obstant això, la creadora de continguts ha decidit afrontar aquest viatge amb positivisme malgrat el delicat moment pel qual està passant la seva gran amiga.

Com era d'esperar, la publicació de Susana Molina no ha passat per res desapercebuda entre els seus seguidors. Tant és així que molts d'ells han volgut enviar-li un missatge d'ànim a la influencer.

"Tu no portes els núvols enlloc, amiga! Ets llum" o "T'estimo. L'energia positiva la portes sempre amb tu, amor meu", són alguns dels missatges que ha rebut Susana.