Última hora sobre Anabel Pantoja, segons la seva amiga Belén Esteban: 'No vaig pensar'

Ha passat més d'una setmana des que Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez van veure com Alma era ingressada en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Des d'aleshores, la neboda d'Isabel Pantoja no s'ha separat ni un moment de la petita, el diagnòstic de la qual es desconeix. Belén Esteban, íntima amiga de la influencer, explicava quina va ser la seva reacció davant la petició que li va fer Anabel: "No m'ho vaig pensar".

L'ex de Jesulín de Ubrique reconeixia a Ni que fuéramos que la sevillana va transmetre als seus afins que, davant la situació que estan vivint, "una abraçada és la millor medicina". Una reflexió que va provocar que la de Paracuellos prengués el primer avió i aterrés a la citada illa canària per abraçar Anabel Pantoja.

Belén Esteban va romandre a Las Palmas tot el cap de setmana donant suport a la seva amiga i a la parella, David Rodríguez. De tornada a la capital explicava que "els amics estem per donar suport". A més, avançava que viatjarà de nou a Canàries "el pròxim dissabte i tornaré el diumenge".

Belén Esteban ha deixat clar quina va ser la seva reacció en conèixer la notícia de l'ingrés d'Alma

La mare d'Andrea Janeiro, a més, donava alguns detalls del que va viure durant la seva trobada amb la sevillana. "Estic orgullosa de la gent que estima Anabel i David, em vaig quedar molt impactada", reconeixia la madrilenya. La televisiva va voler també destacar que la parella "està emocionada" per l'afecte que els està arribant.

Al llarg de la setmana, Belén Esteban es mostrava molt crítica amb les informacions que ha escoltat en certs mitjans sobre la notícia. "Hi ha alguns col·laboradors que no tenen ni idea o expliquen coses que no són veritat", es queixava referint-se als que feien conjectures sobre la raó de l'ingrés.

A més, Belén sentenciava alguns usuaris de la xarxa social X que qüestionaven la neboda d'Isabel Pantoja. "Quina vergonya les coses que escriviu!", expressava Belén davant les crítiques que llegia dirigides a la seva amiga.

"No escriviu coses tan lletges. No s'ho mereix, ni Anabel ni ningú!", demanava des de l'espai en què col·labora.

L'ex de Jesulín ha demostrat que per a ella Anabel Pantoja és més que una amiga

L'estat de salut d'Alma, que va néixer el passat 23 de novembre, ha generat gran preocupació en l'entorn de l'andalusa. Quan van tenir coneixement de l'ingrés, familiars i amics van voler conèixer de primera mà la situació i donar suport a la parella immediatament.

Fins a la data, han estat molts els amics i familiars que s'han desplaçat a Las Palmas per acompanyar els pares d'Alma. Isabel Pantoja, els seus fills i el seu germà Agustín, Raquel Bollo o Amor Romeira no van trigar a mostrar el seu afecte a Anabel i a David en aquests delicats moments.