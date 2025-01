María 'La Jerezana' deixa anar una gran notícia després de besar José María Almoguera

José María Almoguera i María Sánchez, coneguda com 'La Jerezana', han protagonitzat un moment íntim a GH Dúo que està fent parlar molt. El fill de Carmen Borrego i l'andalusa feia dies que demostraven que entre ells hi ha molta química i el petó no ha trigat a arribar. No obstant això, la citada concursant del reality de Telecinco va deixar clar el que pensava del seu company: "Amb totes les noies és igual".

Unes paraules amb les quals va deixar veure que desconfiava de José María Almoguera. El cert és que ella va ser la primera a reconèixer al confessionari que se sentia atreta pel nebot de Terelu Campos.

Tot i això, mostrava alguns dubtes en reconèixer que s'ha adonat que José María amb la resta de les seves companyes fa el mateix. "Creia que jo era diferent, però amb totes és igual, perquè jo he estat observant", admetia 'La Jerezana'. Un comentari amb el qual deixa a la vista que no li agrada l'actitud propera que Almoguera manté amb la resta de dones participants.

María 'La Jerezana' va reconèixer fa dies que desconfiava de José María Almoguera

No obstant això, el petó que han protagonitzat ambdós concursants ha servit per confirmar que els dubtes de María s'han dissipat.

Després de ser testimoni d'aquest gest romàntic, la mateixa Carmen Borrego es pronunciava sobre el que havia fet el seu fill. "María és una tia estupenda, m'agrada moltíssim, però crec que ell ha de viure l'experiència ell sol", opinava la filla de María Teresa Campos.

Una reflexió després de la qual explicava que, segons ella, el fet de tenir una relació dins de la casa condiciona l'evolució d'aquest concursant al reality. Reconeixent que el seu fill pot fer el que consideri, Borrego insistia que el millor per a ell seria seguir donant-se a conèixer en solitari.

Kiko Matamoros, per la seva banda, posava el dit a la nafra sobre l'últim que ha fet José María Almoguera. El tertulià no trigava a qüestionar l'acostament entre el citat concursant i María Sánchez.

El petó de José María Almoguera i la seva companya ha generat un debat més enllà de GH Dúo

El col·laborador de Ni que fuéramos explicava quines eren les intencions del fill de Carmen Borrego en fitxar pel reality de Telecinco. “Va entrar amb la idea de fer una carpeta”, deixava caure. Segons Matamoros, Almoguera hauria preferit protagonitzar affaire amb Jeimy, ex de Carlo Costanzia i actual parella de la seva cosina Alejandra Rubio, ja que “hauria venut més”.

No obstant això, com que no va sorgir res entre ells, José María va sortir “de caça” i va aconseguir conquerir l'andalusa.

El cert és que aquest gir en la convivència ha generat diferents opinions tant dins com fora de la casa. Mentre alguns veuen en aquesta parella el començament d'una bonica història d'amor, altres defensen que podria tractar-se d'una estratègia dins del joc.