Comunicat sorpresa de Rocío Flores per la ruptura amb Rocío Carrasco: 'No ho sap'

Rocío Flores va voler acabar l'any fent un repàs al viscut al llarg de 2024. La filla de Rocío Carrasco compartia una reflexió amb els seus seguidors en el qual semblava referir-se d'alguna manera a la seva mare. Flores assegura que la seva millor decisió va ser portar la seva gosseta Roma a casa, "ella no ho sap, però em va salvar", afirmava en el missatge.

La filla d'Antonio David Flores es mostrava d'allò més sincera en explicar que 2024 no havia estat el seu millor any. Així i tot, va recordar que "el pitjor ja va passar".

Rocío desvelava als seus fidels que el fet de "buscar-nos a les xarxes socials és trobar persones reals mostrant la realitat". Raó per la qual va decidir obrir el seu cor i explicar realment com se sentia poques hores abans de finalitzar l'any.

Rocío Flores confirma quina va ser la millor decisió de 2024

Aquest sincer missatge no és l'únic que la neta de Rocío Jurado deixava al seu mur. Coincidint amb el dia de la Nit de Nadal, la jove recordava a aquells que, per uns motius o altres, no poden gaudir de Nadal. Ella va voler deixar clar quina és la seva major preocupació en aquests moments, la seva àvia paterna, qui ja té una edat "i això em fa por", escrivia Flores en el seu perfil d'Instagram.

Encara que la mateixa Rocío reconeix no travessar pel seu millor moment, la influencer treia forces per enviar un afectuós salut als seus seguidors. A tots ells els animava a viure aquests dies "sense pressions". Sobretot a aquells que "han perdut éssers estimats aquest any", matisava.

Distanciada de la seva mare des de fa molts anys, Rocío ha trobat en la seva gosseta una companya en la qual refugiar-se. "En 10 mesos que complirà, m'ha donat el que més em feia falta, que era amor i companyia. La meva altra meitat", explicava fa diverses setmanes.

La filla d'Antonio David Flores ha trobat en la seva gosseta Roma el millor suport

La germana de David Flores, al llarg d'aquest temps, ha compartit infinitat d'imatges de la seva mascota a la qual considera el seu "bebè". Des de la seva arribada a casa, els seus primers passejos, com ha anat guanyant pes i algun ensurt que ha acabat al veterinari.

"És un bebè que ha arribat per donar-nos molt amor i no sabeu a quin nivell. Estic en un núvol ara mateix, em sento molt feliç", escrivia juntament amb diverses instantànies del gos.

Flores, que va explicar que ella sempre ha estat una persona que ha tingut animals, va prendre la decisió d'adoptar Roma el febrer passat. Un pas del qual no només no es penedeix, sinó tot el contrari.