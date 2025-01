Nou i ferm missatge de Rocío Flores, la filla de Rocío Carrasco: 'Us ho juro'

Rocío Flores ha compartit amb els seus seguidors un missatge després de conèixer l'última decisió judicial. El Tribunal Suprem ha condemnat en ferm a Rocío Carrasco per no pagar la pensió alimentària de 200 euros al seu fill entre els anys 2018 i 2021. La influencer pujava a les seves stories una imatge en la qual apareixia la seva gosseta Roma juntament amb el següent missatge: "No puc, us ho juro".

Flores acudia al veterinari amb la seva mascota. Una visita que no va dubtar a compartir amb els seus fidels, qui coneixen de prop l'evolució de l'animal des que va arribar a la vida de la jove fa gairebé un any.

Mentrestant, Rocío Carrasco ha vist com la justícia ha tombat les seves pretensions. L'Audiència Provincial de Madrid ja va condemnar la filla de 'La Más Grande' per no haver fet front a la seva responsabilitat de passar la pensió alimentària del seu fill.

Rocío Flores ha trencat el seu silenci després de conèixer la decisió de la justícia

En el seu dia, un jutge va dictaminar que Carrasco havia de passar una mensualitat de 200 euros en concepte de manutenció. Una cosa que no es va produir durant tres anys.

Una circumstància que va sumar un nou conflicte judicial contra el seu ex Antonio David Flores. Aquesta vegada era el seu propi fill el que es personava en contra seva, reclamant en el seu nom el que era seu. Ara, el Tribunal Suprem desestima el recurs presentat per Rocío Carrasco després de la sentència de l'Audiència Provincial, condemnant amb això en ferm a la filla de Rocío Jurado.

El cert és que un delicte com aquest podria comportar fins i tot pena de presó. En aquest cas, però, David Flores va renunciar a la petició de presó per a Rocío Carrasco i va reclamar la quantitat de diners deguda. 13.200 euros més els interessos corresponents a 66 mensualitats, a les quals cal sumar 900 euros de multa.

Rocío Flores, aliena a la resolució judicial, fa a la seva gosseta protagonista de les seves publicacions

Després de conèixer la decisió judicial, Antonio David Flores ha optat per romandre en silenci, almenys per ara. Per la seva banda, Fidel Albiac ha declarat desconèixer la citada resolució.

Qui tampoc s'ha pronunciat sobre el tema és la mateixa Rocío Carrasco. Un silenci que contrasta amb la publicació de Rocío Flores, qui segueix deixant clar que per a ella la seva mascota és ara el més important.

La jove continua amb la seva vida a Màlaga distanciada des de fa diversos anys de Rocío Carrasco. Rocío Flores està centrada en la seva feina en una firma de cosmètics i és feliç al costat del seu nòvio Manuel. L'arribada de Roma a la vida de la parella el febrer passat va suposar que la gosseta s'hagi convertit en el centre d'atenció de les seves vides.