La confessió de Penélope Cruz sobre Hollywood que ha deixat molts sense paraules

Abans de convertir-se en una de les actrius més reconegudes del cinema internacional, Penélope Cruz va viure moments difícils en els primers anys a Hollywood. Criada a Madrid, el seu camí cap a l'èxit no va estar marcat pel privilegi, sinó per l'esforç i la perseverança. Des de jove somiava a actuar en pel·lícules de Pedro Almodóvar, però mai va imaginar que es convertiria en un referent del cinema espanyol a l'estranger.

Fer el salt a Hollywood va ser un repte, no només per la competitivitat de la indústria, sinó també per la barrera de l'idioma i el fet d'estar sola en un país desconegut. La seva determinació la va portar a intentar-ho sense por, però la seva adaptació no va ser senzilla. En una entrevista recent a Versión Española, ha fet una confessió que ha deixat molts sense paraules.

“Me n'anava al bany, plorava i tornava”, va confessar Penélope Cruz en recordar com va ser de difícil adaptar-se a Hollywood. La pressió i el sentiment de desorientació eren aclaparadors, especialment perquè no dominava bé l'anglès. Li resultava frustrant no entendre les converses en les lectures de guió i sentir que no podia expressar-se amb fluïdesa.

Malgrat haver estudiat francès anteriorment, l'anglès seguia sent una barrera que li generava inseguretat en els seus primers projectes. La sensació de no comprendre tot el que passava al seu voltant, sumada a l'exigència de la indústria, la va portar a experimentar moments d'angoixa. No obstant això, el seu fort caràcter i la seva passió per l'actuació la van impulsar a seguir endavant sense rendir-se.

Les confessions de Penélope Cruz

Un altre dels aspectes més difícils per a Penélope en els seus inicis va ser la solitud. Encara que ningú l'obligava a quedar-se, ella viatjava constantment entre Espanya, Itàlia i els Estats Units, sempre amb un bitllet d'anada i tornada, cosa que li donava tranquil·litat. No obstant això, en una de les seves estades a Hollywood va viure una experiència que la va fer que es qüestionés moltes coses.

Durant una nit en què es trobava sola a la seva habitació d'hotel, un terratrèmol va sacsejar la ciutat. Sense conèixer ningú prou proper per a demanar ajuda, es va sentir completament vulnerable. “No sabia a qui acudir perquè estava sola”, va recordar.

Amb el pas del temps, en mirar enrere, reconeix que aquesta independència va ser clau en el seu creixement personal i professional. “Ara miro enrere i penso en què bé que els meus pares em van deixar volar”, va confessar amb gratitud. La seva experiència demostra que l'èxit no sempre arriba de manera immediata, però amb determinació i passió, els somnis poden fer-se realitat.

Pedro Almodóvar, el seu gran amic i mentor, va destacar la seva valentia i ambició com a qualitats fonamentals en el seu èxit. La confiança que el director manxec va dipositar en ella des dels seus inicis va ser clau per al seu enlairament internacional. Gràcies a la seva perseverança i talent, Cruz ha superat totes les dificultats inicials i ha construït una carrera sòlida a Hollywood.