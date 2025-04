El lloc secret on Carles III vol passar les seves últimes hores: Ni Camila entra

El rei Carles III d'Anglaterra es troba a la seva residència preferida, la Highgrove House, on ha decidit refugiar-se després d'una breu pausa dels seus compromisos oficials, recentment. Aquesta finca, valorada en 47 milions d'euros, ha estat un espai de calma per al monarca en moments difícils, com quan va perdre la seva mare, la reina Isabel II. Aquest retir no només li ofereix descans, sinó també una gran seguretat en situacions crítiques.

Highgrove House, un refugi de pau i privacitat

Ubicada a Gloucestershire, a prop de Tetbury, Highgrove House és molt més que una simple casa. Des de la seva adquisició el 1980, el príncep Carles ha utilitzat aquest lloc com el seu refugi personal. Tot i disposar de diverses residències reials, aquesta llar és l'única on el rei se sent completament relaxat, segons expliquen els experts en la família reial.

La casa compta amb un personal reduït i de total confiança, cosa que permet a Carles III gaudir de la seva privacitat. Amb nou dormitoris, sis banys, quatre sales de recepció, una piscina i amplis terrenys, Highgrove és una mansió completa. No obstant això, hi ha un lloc específic que destaca: l'anomenada "habitació del pànic".

L'habitació del pànic de Highgrove: màxima seguretat per al rei

L'habitació del pànic està dissenyada per ser el lloc més segur en cas d'emergència: està completament revestida d'acer per garantir que, en cas d'un desastre, romandria intacta. Dins, s'hi troben subministraments mèdics essencials, inclosos contenidors amb el grup sanguini tant de Carles III com de Camila. A més, l'habitació està equipada amb aliments i begudes de llarga durada, una armeria, transmissors de ràdio per mantenir comunicació i purificadors d'aire.

Aquest espai només s'utilitza en situacions extremes, quan la seguretat del monarca està en perill. L'habitació del pànic ha estat dissenyada per protegir-lo a ell i a la seva família, assegurant que tinguin el necessari per sobreviure fins que puguin sortir de la situació de risc.

La renovació de Highgrove i la vida diària de Carles III

Malgrat els canvis en la seva vida i en la seva família, Carles III ha mantingut el seu afecte per Highgrove. La finca no només és un lloc de descans, sinó també un espai on s'involucra activament en activitats quotidianes, com la jardineria. De fet, el rei es dedica a plantar arbres i cuidar l'hort emmurallat, del qual també obté productes per a la seva alimentació.

Camila també ha fet alguns ajustos a la decoració de la casa, que abans estava decorada amb tons frescos i relaxants, com verd llima i aiguamarina, per fer-la més pràctica. Ara, la residència consta d'habitacions separades, cosa que es va fer per millorar la funcionalitat de la casa i que suposa un canvi significatiu en la vida del monarca britànic.

A més, els jardins de Highgrove són coneguts per ser un atractiu turístic. Oberts al públic entre abril i octubre, compten amb detalls com gallines que deambulen lliurement, cosa que contribueix a la serenitat del lloc.

Una propietat que creix en valor

La mansió de Highgrove té una rica història: va ser construïda el 1796 i, al llarg dels anys, va passar per diferents mans abans d'arribar al rei Carles III. Encara que no va viure la tragèdia de l'incendi que va afectar la propietat, el rei ha mantingut un vincle especial amb ella. El valor de la finca ha crescut considerablement des que Carles III la va adquirir per un milió de lliures, cosa que ha incrementat encara més la seva fortuna personal.