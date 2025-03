Ningú no esperava l'última decisió que ha pres el Papa Francisco des de l'hospital

El Papa Francisco roman ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i, tot i que la seva salut és el principal focus d'atenció, hi ha certs detalls que no passen desapercebuts. I és que estan arribant dates molt marcades en el seu calendari, però, de moment, sembla que el Pontífex les ha passat per alt. Almenys així ho ha transmès amb un silenci absolut a les seves xarxes socials després d'alguns dies d'activitat.

I és que ahir, el Papa Francisco va complir 12 anys de pontificat. Sens dubte, una data prou destacada per haver donat senyals de vida. De fet, així ho ha anat fent des que el van ingressar el passat 14 de febrer.

El Papa Francisco, per exemple, ha trencat el seu silenci amb escrits el Dimecres de Cendra o per solidaritzar-se amb les inundacions de l'Argentina. També va arribar a enviar un àudio d'agraïment que es va sentir a tota la plaça Sant Pere del Vaticà. Tot això amb la finalitat de manifestar que, malgrat que el seu estat de salut és delicat, la seva missió continua intacta.

Aquest és el gest del Papa Francisco que ha desfermat la preocupació

D'aquí que ara hagin estat molts els fidels els que s'hagin preocupat pel seu silenci. Complir 12 anys de pontificat podria ser prou motiu per aparèixer de nou i enviar algun missatge. És una data important i rellevant en la seva trajectòria professional i, sobretot, personal.

Tot i això, el Papa Francisco ha optat pel silenci i no ha compartit cap reflexió ni text sobre el seu aniversari. Però des del Vaticà s'han encarregat d'esvair qualsevol dubte sobre el seu estat de salut. Ja que, una vegada més, han assegurat que el Pontífex ha passat una “nit tranquil·la”.

El Papa Francisco està seguint la tendència dels últims dies. Segons sembla, la situació s'està normalitzant i que les crisis respiratòries han cessat. Si bé és cert que continua necessitant ajuda per respirar, en cap moment ha estat invasiva ni preocupant.

La salut del Papa Francisco evoluciona favorablement

Mentrestant, són desenes de fidels els que continuen concentrant-se cada dia a les portes del Vaticà per demanar per la seva recuperació ràpida. La fortalesa del Papa Francisco i l'energia de la religió sembla que el mantenen amb esperança i la seva salut va millorant a poc a poc. Almenys, això és el que es desprèn dels últims comunicats de la Santa Seu.

Sigui com sigui, són molts els que esperen un nou missatge o senyal del mateix religiós per quedar-se més tranquils. No hi ha dubte que, si tot segueix bé, el Papa Francisco reapareixerà. No obstant això, la seva salut i tranquil·litat ara és el més important, per la qual cosa el repòs i una vida tranquil·la és la millor medicina.