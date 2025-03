Ningú esperava l'últim que ha succeït entre Joaquín Sánchez i Susana Saborido

Joaquín Sánchez i Susana Saborido es troben en el punt de mira mediàtic, més concretament la seva relació. I és que han sortit a la llum suposades infidelitats d'ell, així com testimonis que posen en escac el seu amor. Però, per si no fos prou, la situació ha fet un gir per a sorpresa de tothom, ja que una altra dona ha aparegut entre ells.

En el seu programa El Capitán en América és on una dona s'ha presentat davant d'ell i ha deixat Joaquín sense paraules. Tot davant l'atenta mirada de Susana.

La complicada situació de Joaquín Sánchez i Susana Saborido

Joaquín Sánchez i Susana Saborido han estat, durant anys, una de les parelles més estimades del panorama nacional. No obstant això, en les últimes setmanes, la seva relació ha estat al centre de la polèmica. I tot a causa de rumors d'infidelitat i declaracions familiars que han posat en dubte la solidesa del seu matrimoni.

Tot va començar quan es van filtrar suposats missatges pujats de to entre l'exfutbolista i Claudia Bavel. I la situació es va intensificar quan José Saborido, germà de Susana, va declarar públicament que el matrimoni d'ells era una farsa sostinguda per interessos econòmics. Segons José, Susana estaria al corrent de les múltiples infidelitats de Joaquín, però hauria decidit mirar cap a un altre costat per mantenir el seu estatus financer.

Davant aquesta allau de rumors i acusacions, el matrimoni no s'ha quedat de braços plegats. Ha llançat un comunicat a través dels seus advocats anunciant accions legals contra aquells que atemptin contra el seu honor i privacitat.

Succeeix el més inesperat: una dona es presenta davant Susana Saborido i Joaquín Sánchez

Mentre la polèmica seguia el seu curs, El Capitán en América, protagonitzat per Joaquín Sánchez, Susana Saborido i les seves filles, va emetre aquests dies el seu últim capítol. En aquesta entrega, ell va expressar la seva admiració per Jennifer López, el seu amor platònic des de jove.

Per això, el programa va organitzar una sorpresa portant una doble de la cantant al plató. Això va deixar l'exbètic sense paraules i visiblement nerviós, creient que era de debò l'artista. Tot, davant l'atenta mirada de la seva dona, que no va dubtar a comentar: “Mira la cara de tonto que se li ha quedat”.

Encara que es tractava d'una broma, aquest episodi no va contribuir a calmar les aigües enmig de les acusacions d'infidelitat. Al contrari, molts espectadors van interpretar la reacció d'ell com un senyal de la seva atracció cap a altres dones. Avivant encara més les especulacions sobre la seva capacitat per ser infidel.

Amb tot el que ha passat, molts es pregunten quin serà el futur de Joaquín Sánchez i Susana Saborido. Mentrestant, El Capitán en América ha conclòs la seva emissió, deixant els espectadors amb una barreja d'emocions i dubtes sobre l'autenticitat del que s'ha mostrat. L'aventura familiar, que en un principi buscava mostrar la unió i complicitat del clan, ha acabat envoltada en un núvol d'incertesa i especulació.