Ana Boyer, molt emocionada, reconeix una cosa de Fernando Verdasco: 'No tenim...'

Ana Boyer ha tornat a les xarxes socials amb una nova i reveladora publicació. Visiblement emocionada, la socialité no ha tingut cap problema a reconèixer el que veritablement sent pel seu marit, Fernando Verdasco: "No tenim paraules per descriure el que t'admirem".

El passat 19 de febrer, aquest conegut tenista espanyol va jugar l'últim partit de la seva extensa i exitosa carrera professional al costat de Novak Djokovic. Enfrontament esportiu que es va celebrar al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

Com era d'esperar, Fernando Verdasco va estar envoltat per tots els seus éssers estimats, entre els quals es trobaven els seus dos pares, els seus fills i la seva dona, Ana Boyer. A més, també va rebre l'emotiva dedicatòria del seu company de professió, Rafa Nadal.

Ara, la filla d'Isabel Preysler ha sorprès a tots els seus seguidors d'Instagram en compartir amb ells unes imatges d'aquell dia tan especial. Moment en què ha deixat al descobert què és el que realment pensa del seu marit.

"Enhorabona per tot el que has aconseguit, amor meu. No tenim paraules per descriure el que t'admirem. T'ho mereixes tot i més... I tant de bo seguir vivint-ho sempre junts", ha escrit Ana Boyer en la seva última publicació en aquesta xarxa social.

Ana Boyer revela el que sent per Fernando Verdasco

Aquest diumenge, 23 de febrer, Ana Boyer ha tornat al seu perfil d'Instagram amb un nou i entranyable carrusel fotogràfic. En ell, podem veure diverses instantànies del comiat de Fernando Verdasco de les pistes de tenis.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquest post són les emotives paraules que la socialité li ha dedicat al seu marit. Moment en què ha deixat al descobert l'orgullosa que està d'ell.

Com era d'esperar, aquesta publicació no ha passat per res desapercebuda entre els usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que diversos seguidors d'Ana Boyer han aprofitat l'ocasió per felicitar el seu marit, Fernando Verdasco.

"Enhorabona per tantes i tantes coses aconseguides, però el més gran, aquesta família meravellosa que has format", ha escrit un usuari d'Instagram. "Sens dubte, un referent com a esportista i com a persona". "Ara a gaudir encara més de la família tan preciosa que tens, us ho mereixeu", ha comentat un altre internauta.

En aquestes imatges protagonitzades pel matrimoni, els seus fills i els pares del tenista, es pot apreciar el fort vincle que existeix entre Ana Boyer i Fernando Verdasco.

Un detall que, com era d'esperar, no ha passat desapercebut per a alguns usuaris: "Són una família preciosa. Que vinguin moltes més aventures i somnis per complir". No obstant això, el comentari que més ha cridat l'atenció ha estat el del propi tenista.

Fernando Verdasco no ha volgut deixar passar l'ocasió per dedicar unes paraules d'amor a Ana Boyer i els seus fills. "Us estimo més que res en aquest món, i no puc estar més agraït per la família que hem creat junts", ha assegurat aquest famós esportista espanyol.